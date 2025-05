Rat klanova se zahuktava! ZA MESEC DANA UHAPŠENO 6 PLAĆENIKA IZ SRBIJE: Počela je nova faza? Ko šalje ubice u Crnu Goru?!

U poslednjih mesec dana u Crnoj Gori uhapšeno je šestoro državljana Srbije koji su u susednu državu došli s istim ciljem - da ubiju! Interesantno je da su svi uhapšeni muškarci iz Srbije od ranije poznati policiji i da su povezani sa izvršenjem raznih krivičnih dela.

Dva sprečena ubistva

Ova hapšenja, prema rečima sagovornika Kurira, potvrđuju ono o čemu se već neko vreme šuška u podzemlju - sukob između dva zaraćena klana, škaljarskog i kavačkog, prelazi u novu fazu i dodatno se zahuktava, a vođe klanova za najprljavije poslove angažuju svoje saradnike iz Srbije.

Poslednje u nizu hapšenja desilo se 7. maja kada su Beograđanin N. P. (19) i Šapčanin N. P. (28), koji su ilegalno boravili u Crnoj Gori, privedeni zbog sumnje da su planirali ubistvo u Budvi. Prema pisanju crnogorskog Dana, navodno je na meti plaćenika iz Srbije bio jedan visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana.

- Reč je o osobama koje su policiji dobro poznate, višestruki su izvršioci krivičnih dela u rodnoj državi, a u dosijeu imaju od najtežih krivičnih dela, do falsifikovanja isprava - navodi izvor i podseća da su sredinom aprila na primorju lisice stavljene dvojici Beograđana.

- Sredinom aprila u Budvi i Tivtu su uhapšeni M. J. (28) i M. Ć. (36), za koje se sumnja da su povezani sa škaljarskim klanom. Jedan od njih dvojice kod sebe je imao lažna dokuemnta i navodno su i oni ilegalno boravili na teritoriji Crne Gore. Polcija je tada saopštila da se sumnja da su oni planirali izvršenje krivičnih dela - podseća naš izvor.

Još dvojica srpskih državljana uhapšena su 24. aprila zbog sumnje da su na Cetinju likvidirali pomorca Iliju Bogdanovića. Slobode su lišeni Kragujevčanin I. D. i M. Č. iz Aranđelovca, dok se za Beorgađaninom E. B. P. (36) traga.

- U centru istrage je opet škaljarski klan. Crnogorski istražitelji sumnjaju da su uhapšeni povezani sa "škaljarcima", a navodno je i ubijeni dovođen u vezu sa ljudima iz istog klana. Ipak, motiv likvidacije nije još uvek otkriven - kaže izvor.

Bilo nezamislivo Kako kaže, ranije je bilo nezamislivo da su naši državljani angažovani plaćenici koji ubijaju u Crnoj Gori, međutim, u poslednje vreme sve češće se može čuti da kriminalci sa naše teritorije prelaze granicu u komšijsku državu sa nalogom da izvrše teška ubistva.

Došlo do reforme

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti, objašnjava za Kurir "da je očigledno došlo do reforme unutar kriminalnih klanova".

- U prvoj fazi razvoja klanova oni su izvezeni iz Crne Gore i prebačeni u Beograd. Međutim, čini se da je sada došlo do određenih reformi i pripadnici klanova iz Crne Gore su se razbežali po Hrvatskoj i drugim delovima sveta. Činjenica je da klanovi nisu uništeni, oni i dalje deluju, prisutni su i sada se nalaze u fazi naplate dugova, bilo da su to materijalni dugovi ili da se radi o osveti ili prestižu - kažee Spasić za Kurir i dodaje:

- Iz tih razloga vođe klanova su počele da angažuju pojedince iz Srbije da oni vrše ono što su oni ranije radili u Beogradu. Dakle, stvar se u potpunosti okrenula. Činjenica je da je to sve "provaljeno", s obzirom na to da su u poslednje vreme pojedinci iz Srbije krenuli ka Crnoj Gori u cilju izvršenja profesionalnog ubistva, ali da su oni uhapšeni, što znači da je stvar "provaljena". To je očigledno rezultat saradnje srpske i crnogorske policije.

Prokleta slava

Kriminalna lestvica

Svi naši državljani koji su u aprilu i maju "pali" u Crnoj Gori ljudi su iz kriminalnog miljea, koji su već robijali i nalaze se na poternicama. Božidar Spasić kaže da se za izvršenje egzekucija uglavnom angažuju sitniji kriminalci, koji u tome vide priliku da zarade, ali i da "steknu slavu" i uzdignu se na kriminalnoj lestvici. Organizatori zločina, kako kaže naš sagovornik, u većini slučajeva ostaju u senci.

- Ulazak u taj svet nije lak put. Kod kriminalaca ili ljudi koji žele da se bave kriminalom radi se o dva najosnovnija posla - dilovanje droge i ubistva. Dakle, njih uvlači ne samo želja za zaradom, već i želja za sticanjem nekog renomea unutar tih krugova - objašnjava Spasić i ističe da je definitivno da postoje starije strukture kriminalaca koji biraju mlade ljude da uđu u taj svet ubistava, a motiviše ih novac i ta, kako se kaže, "prokleta" slava među kriminalcima koja im na kraju uvek dođe glave.

Ubistvo u Podgorici

Beograđanin pucao u "kavčane"

Beograđanin Artur C. (28), koji se ranije zvao Nikola, označen je kao jedan od direktnih izvršilaca ubistva "kavčana" Petra Lipovine (41) i Žarka Pejakovića (26), koje se, podsetimo, dogodilo 6. novembra prošle godine u Podgorici kada su maskirani napadači ispalila više od 30 metaka u njihov blindirani BMW.

Beograđanin je zajedno sa Nikšićaninom Vukom L. (26) označen kao direktni izvršilac ubistva dvojice pripadnika kotorske grupe, a pored njih uhapšeni su i Sava K., Aleksandar D., Nikoleta U., Miljana M. i T. R. F. (41). Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv osam osoba zbog ovog dvostrukog ubistva, koje se dovodi u vezu sa nastavkom rata kotorskih klanova.

Autor: Marija Radić