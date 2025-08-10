SVE JE SPREMNO, ZNA SE TAČAN DATUM! Ovo su nova pravila za Srbe na granicama sa EU: Jedna stvar na koju smo svi navikli PRESTAJE DA POSTOJI

Evropska unija uvodi novi digitalni sistem ulaska i izlaska (EES) koji će zameniti pečatiranje pasoša. Počevši od 12. oktobra, građani zemalja van EU, uključujući Srbiju, suočiće se s biometrijskom identifikacijom pri ulasku u Šengensku zonu. Iako se očekuje brža i sigurnija procedura, nova pravila mogu izazvati gužve na granicama. Na to se i građani Srbije moraju pripremiti, ali i na sve dodatne procedure koje će uticati na brzinu prelaska granica.

Osim Srbije tu su i građani zemalja poput Bosne i Hercegovine i Crne Gore, i drugih zemalja koje nisu u Evropskoj uniji, suočiće se s dodatnim procedurama, uključujući biometrijsku identifikaciju. Pasoši se više neće pečatirati, a nova pravila mogla bi ipak napraviti duža čekanja na granicama.

Šta je tačno radi EES sistem

Ovaj tehnološki sistem prikupljaće biometrijske podatke, poput otisaka prstiju, fotografije lica i osnovne informacije o putovanju, postepeno zamenjujući trenutno ručno pečatiranje pasoša.

- EES će modernizovati i unaprediti upravljanje spoljnim granicama EU. Obezbediće pouzdane podatke o prelascima granica, sistematski otkrivati slučajeve prekoračenja dozvoljenog boravka, kao i prevare sa dokumentima i identitetom. Time će doprineti sprečavanju neregularnih migracija i zaštiti bezbednosti građana Evropske unije - navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Osim toga, povećana upotreba automatizovanih kontrola na granicama učiniće putovanja bezbednijim za sve. Novi sistem ispunjava najviše standarde zaštite podataka i privatnosti, osiguravajući da lični podaci putnika ostanu zaštićeni i bezbedni, dodaju iz EK.

Oglasio se i hrvatski MUP

Kako su naveli iz hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova, sistem (EES) tehnički je potpuno uspostavljen i spreman za primenu, a postepeni početak rada očekuje se 12. oktobra 2025. godine.

"Sistem će se primenjivati od tog datuma na svim međunarodnim graničnim prelazima, kao i na onim graničnim prelazima koji su privremeno određeni za međunarodni saobraćaj na osnovu Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine", navodi hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

To uključuje fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju na graničnim prelazima EU, u ovom slučaju Hrvatske kao prve države članice na spoljnim granicama, kao i lične podatke za građane:

Bosne i Hercegovine

Srbije

Crne Gore

Severne Makedonije

Albanije



tzv. Kosova čijim građanima nisu potrebne vize za ulazak u Evropsku uniju

"Očekujte gužve na granici"

Napominju da nova primena pravila može prouzrokovati duža zadržavanja na graničnim prelazima, ali da će se učiniti sve da se to minimizira.

"Što se tiče očekivanih gužvi, posebno tokom turističkih sezona, jasno je da će doći do povećanog pritiska na sve granične prelaze", naglasio je MUP Hrvatske.

S obzirom na to da u narednom periodu dolazi novi način prelaska granica u EU, posebno sa Hrvatskom kao prvom članicom u ovom području, MUP Hrvatske dao je jasna uputstva građanima.



"Državljanima trećih zemalja savetuje se da pre putovanja provere važnost svojih putnih dokumenata, i da budu spremni za novu proceduru, kao i da prate saobraćajnu situaciju na graničnim prelazima putem zvanične veb stranice Hrvatskog autokluba", saopštio je MUP Hrvatske.

Šta ovo znači za putnike

Novi sistem će se uvoditi postepeno tokom šest meseci, počevši od 12. oktobra. U tom periodu, granične službe će početi da registruju podatke državljana trećih zemalja pri svakom prelasku granice.

- Po završetku tog perioda, EES će biti u potpunosti operativan na svim graničnim prelazima - napominju.

Putnici više neće dobijati pečat u pasoš, već će svi podaci biti digitalno evidentirani.

Za građane koji redovno putuju u EU, poput onih koji rade, studiraju ili posećuju rodbinu, to će značiti brži, ali i stroži nadzor ulaska i izlaska iz Unije.

Sledeći koraci

U narednim mesecima, Komisija će, zajedno sa Agencijom Evropske unije za operativno upravljanje velikim IT sistemima u oblasti slobode, bezbednosti i pravde (eu-LISA), nastaviti blisku saradnju sa državama članicama kako bi se obezbedilo nesmetano i efikasno uvođenje sistema.

Kako se datum početka približava, putnici mogu da očekuju informativne kampanje i aktivnosti podizanja svesti na graničnim prelazima, uključujući i aerodrome širom EU.

Šta je EES, a šta ETIAS

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) ranije je izjavio za "Blic" da se kod sistema ETIAS putnik samo prvi put prijavljuje, plaća taksu od sedam evra i više nije dužan da se prijavljuje naredne tri godine.

- Kod prvog sistema EES-a moramo da se prijavimo svaki put kada idemo u EU. Ako putujemo tri puta, tri puta ćemo morati da se prijavljujemo, ali se ništa ne plaća - pojasnio je tada Seničić.

EES je deo paketa "Pametne granice" EU, koji ima za cilj poboljšanje upravljanja spoljnim granicama EU korišćenjem najsavremenije tehnologije i inovativnih rešenja.



Paket obuhvata EES, Evropski sistem za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS), kao i proširenu i usklađeniju upotrebu automatizovanih sistema za kontrolu granica (ABC sistema) koje koriste države članice.

Zajedno, ovi sistemi će omogućiti efikasnije, sigurnije i udobnije putovanje za sve putnike koji dolaze u EU i odlaze iz nje.

Autor: D.B.