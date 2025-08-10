RHMZ UPOZORAVA GRAĐANE SRBIJE! Ovi datumi su ključni, neophodne su dodatne mere opreza od PAKLENIH temperatura

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje na visoke temperature koje će vladati u Srbiji od 10. do 17. avgusta i naveo da će maksimalne temperature u većini mesta iznositi od 34 do 38 stepeni Celzijusa, a ponegde i oko 40 stepeni.

Samo će u ponedelјak i utorak,11. i 12. avgusta, na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se od 31 do 33 stepena.

U upozorenju za Beograd navodi se da će danas i tokom naredne sedmice biti veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 38 stepeni a da će samo u ponedelјak i utorak, 11. i 12. avgusta temperature biti nešto niže - oko 33 stepena.

Autor: Iva Besarabić