POGLEDAJTE U NEBO I ZAMISLITE ŽELJU: Kiša 'ZVEZDA PADALICA' je uveliko vidljiva u Srbiji, ali zbog PUNOG MESECA morate biti baš uporni

Kiša zvezda padalica, fenomen koji nastaje prolaskom naše planete kroz „repove“ kometa koje jure kroz svemir, biće na vrhuncu u utorak, 12. avgusta ali i uveliko vidljiva u Srbiji već ovog vikenda.

U noći između 12. i 13. avgusta, kada će se – ukoliko vremenski uslovi budu povoljni – moći posmatrati između 60 i 90 meteora na sat. Međutim, Perseidi su poznati po tome što pružaju više prilika za posmatranje.

Meteorske kiše, ili rojevi, predstavljaju zanimljiv nebeski fenomen. One nastaju kada planeta Zemlja, na svom putovanju oko Sunca, naleti na ostatke kometa koji obrazuju njen „rep“.

Pod idealno tamnim nebom, Perseidi mogu doneti 60–90 meteora na sat u svom vrhuncu. Međutim, 2025. godina nije idealna – sjajan mesec će drastično smanjiti broj vidljivih meteora. Zapravo, Mesec će biti 84% pun tokom vrhunca Perseida, što znači da će samo najsjajniji meteori biti vidljivi. Nekoliko sjajnih Perseidskih tragova može biti vidljivo svakog sata tokom kasnih noćnih i predzorskih sati ovog vikenda, piše science.nasa.gov.

Čak i uz mesečinu, možda ćete uhvatiti nekoliko Perseidinih “zvezda padalica” ako dovoljno dugo posmatrate nebo. Kako jedan stručnjak kaže, roj Perseida “ostaje iznad nivoa sporadične pozadine nedelju dana” oko svog vrhunca amsmeteors.org, tako da svaka vedra noć početkom avgusta može doneti poneki meteor.

Autor: S.M.