Srbi, ne nasedajte! Nova prevara kruži Viberom - obećavaju brzu zaradu, a žele da vas opljačkaju!

Ponovo se širi opasna prevara putem Viber poruka! Ako ste u poslednje vreme dobili poruku u kojoj vam nude posao sa "dnevnom zaradom do 100 dolara", odmah je obrišite – u pitanju je još jedan pokušaj prevare lakovernih građana.

Poruka glasi:

"Potrebno je samo 20 minuta dnevno. Rad moguć samo uz jedan telefon, a dnevna zarada od 30 do 100 dolara. Isplata svaki dan, potpuno daljinsko vođenje, može da se radi bez iskustva. Mogu da učestvuju osobe starije od 24 godine."

Deluje primamljivo? Upravo to je zamka!

Na prvi pogled, deluje kao obična ponuda za rad od kuće. Međutim, detalji otkrivaju da nešto nije u redu – čudno ime pošiljaoca, inostrani broj telefona koji se ne koristi u Srbiji, i potpuno neproverene informacije.

Lažni posao – stvarna opasnost!

Ovde se ne nudi realna zarada, već mamac za krađu podataka ili uvlačenje u piramidalne i druge sumnjive šeme. Građani su već više puta upozoravani na slične pokušaje prevare putem poruka, najčešće na aplikacijama kao što su Viber, WhatsApp ili čak SMS.

Podsećamo: Slična prevara kružila je i pre mesec dana, kada su prevaranti putem SMS poruka tražili lične podatke, šifre i informacije o bankovnim računima – pod izgovorom isporuke paketa ili ažuriranja naloga.

Saveti:

Ne otvarajte sumnjive linkove

Ne dajte lične podatke nepoznatim osobama

Proverite broj i ime pošiljaoca

Prijavite prevaru nadležnim organima

Upozorite porodicu i prijatelje – neka ne nasednu na ovu digitalnu klopku!

Autor: Dalibor Stankov