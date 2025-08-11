Bez klime, ali s dušom: Trojica iz Vlasotinca u Fići krenuli na letovanje! (FOTO)

Scena sa granice koja je "zapalila" internet! Tri momka iz Vlasotinca odlučila su da leto provedu na nesvakidašnji način – u legendarnoj Zastavi 750, poznatijoj kao Fića! I to ne bilo gde, već pravo na grčko more!

Fotografije koje su se prvo pojavile na Instagram profilu Grčka Info, a zatim i na sremskamitrovica.mojgradsm, izazvale su pravu bujicu reakcija – nostalgija, osmesi, emocije i hiljade komentara. Jedan prizor i svi su se odmah setili svog detinjstva.

U objavi stoji kratko:

“Tri momka iz Vlasotinca u Fići, kao nekad. Bili su prava atrakcija.”

I jesu! Dok su svi na granici čekali u SUV-ovima, skupim limuzinama i modernim vozilima, ova trojka je pokazala da stil i duh putovanja ne zna za godine ni za konjske snage.

Komentari pršte:

“Ma bravo, deco! Vratili ste me 40 godina unazad!”

“Ovo je slika leta!”

“Fića je zakon!”

Ovi mladići su nenamerno postali simbol leta 2025, pokazujući da i u vremenu luksuza, brze vožnje i Instagrama — skromnost, drugarstvo i dobar Fića mogu da pokrenu čitav region.

I da, stari auto i dalje pali emocije brže nego novi turbo-motor!

Autor: Dalibor Stankov