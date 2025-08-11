AKTUELNO

Veliki dan za Beograd: Potpisan ugovor za EXPO 2027, stižu učesnici sa svih kontinenata!

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Veliki korak za EXPO 2027! Srbija i Međunarodni biro za izložbe (BIE) zvanično su potpisali ugovor o učešću na prestižnoj svetskoj izložbi koja će se održati u Beogradu.

Ministar finansija Siniša Mali tom prilikom izjavio da je i Australija upravo potvrdila svoje učešće, čime Beograd postaje jedina destinacija koja će okupiti predstavnike sa svih kontinenata!

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Australija je upravo potvrdila učešće. Tako ćemo imati predstavnike sa svih kontinenata - rekao je Mali tokom obilaska lokacije gde se EXPO gradi.

Sledeća jesen označiće početak ključne faze realizacije – predaju ključeva paviljona svim zemljama učesnicama.

Danilo Jerinić, direktor preduzeća EXPO 2027 Beograd, istakao je da tim sada ulazi u operativnu fazu – slede radovi, usaglašavanje sa stranim partnerima i kompletna bezbednosna priprema događaja.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- U 2026. godini predstoje obimni građevinski radovi, a Srbija ima jasne obaveze prema Međunarodnom birou - rekao je Jerinić i dodao da su svi bezbednosni sistemi već uključeni u projekat.

Bezbednost, logistika i doček miliona posetilaca sada su glavni prioriteti organizacionog tima.

Beograd će 2027. godine biti centar sveta, a ovo potpisivanje potvrđuje da se planovi odvijaju po dinamici - i uz sve veći međunarodni kredibilitet.

Autor: Dalibor Stankov

