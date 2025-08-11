Srbi čekali u redu na Evzoniju, a onda su se pojavila trojica momaka iz Vlasotinca: Ovako nešto DUGO NISMO VIDELI

Trojica momaka iz Vlasotinca privukla pažnju vraćajući se sa letovanja iz Grčke u staroj "fići".

Njihov dolazak na granični prelaz Evzoni postao je prava atrakcija.

Trojica momaka iz Vlasotinca noćas su bili prava atrakcija kada su na graničnom prelazu Evzoni, na izlazu iz Grčke, primećeni kako se sa letovanja vraćaju kući legendarnom "fićom" - automobilom koji je mnogima probudio sećanja na neka druga, jednostavnija vremena.

Neobične fotografije sa graničnog prelaza izazvale su pravu lavinu komentara, onda kada su se pojavile unutar Fejsbuk grupe "Grčka Info", a momci su, zbog, neki bi rekli lude ideje, okarakterisani kao prave legende.

"Danas na Evzoniju tri momka iz Vlasotinca u "fići", kao neka. Bili su prava atrakcija! Legende! Ovo je izlaz iz Grčke, dakle momci se vraćaju kući", napisala je Srpkinja Milena koja je fotografije i podelila u pomenutoj grupi.

Kako se na fotografijama jasno vidi, u žutoj "fići" sa registarskom oznakom Vlasotinca, momci su sa osmehom na licu čekali na granici. Iako izgleda da su se jedva smestili unutra i da su zbog prtljaga morali da stiskaju i voze sa otvorenim gepekom, to im po svemu sudeći nije pokvarilo dobru atmosferu na putu ka kući.

U komentarima ispod objave usledilo je pravo oduševljenje ali i sećanja na "dobra stara putovanja".

"Bravo kraljevi", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

"Pa ovo je genijalno".

Neki su se setili svojih nekadašnjih letovanja, za koja kako kažu ne može da se porede sa današnjim.

"E tako smo mi '81 putovali na more. Najjača putovanja", "Tako smo nekad putovali u Grčku, dobra stara vremena", pisali su članovi.

Jedan se našalio te napisao:

"Dobro nije prokuvalo 'ljuto gvožđe'".

Dok je još jedan član grupe primetio nešto što je, kako kaže tipično za "fiću".

"I obavezno podignuta 'treća' vrata jer se greje motor. Prirodno hlađenje!", napisao je on.

Autor: S.M.