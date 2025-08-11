AKTUELNO

Društvo

Stara planina – idealno utočište od letnjih vrućina! Karadžić: Uživajte u svežem vazduhu, prelepim pejzažima i brojnim sadržajima koje nudimo

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen TV Trans ||

Dok u gradovima asfalt gori, a termometri probijaju 35 stepeni, na Staroj planini dani su i dalje prijatni, noći sveže, a vazduh čist i mirisan.

Ova planinska lepotica na jugoistoku Srbije svake godine privlači sve veći broj turista željnih odmora u prirodi, daleko od gužve i vreline.

Planinski pejzaži, vodopadi, hladne reke i prostrane livade čine je savršenim mestom za beg iz urbane vreve. Posebno je atraktivna za porodice i one koji žele aktivan odmor – od planinarenja i vožnje bicikla, do jahanja i poseta tradicionalnim selima u okolini.

Foto: Privatna arhiva

Direktor JP Stara planina Goran Karadžić, ističe da je Stara planina idealna i u ovo doba godine, kao i da temperatura ne prelazi 25 stepeni.

- Pozivamo sve ljubitelje prirode da ovog leta dođu na Staru planinu. Uživajte u svežem vazduhu, prelepim pejzažima i brojnim sadržajima koje nudimo. Za sve koji dođu u ponudi imaju smeštaj u Hotelu Stara planina, gde ćete uz vrhunsku uslugu i pogodnosti imati osećaj da ste kod kuće, ali usred netaknute prirode. Sa prirodom koja osvežava i hotelom koji brine o svakom detalju boravka, Stara planina se nameće kao najbolji izbor za predah tokom vrelih letnjih dana - rekao je Karadžić.

Foto: Privatna arhiva

