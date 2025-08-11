AKTUELNO

Društvo

USLUGA KOŠTA 70 DOLARA: Kineski hotel nudi gostima pse pratioce

Izvor: Novosti, Foto: Foto/Filip Drageljević ||

Jedan kineski hotel nudi gostima pse pratioce koji će ih pratiti tokom celog boravka. Ova usluga košta 70 dolara, piše My News.

Slatka ideja sudarila se sa stvarnošću: hotel je upozoren da će snositi punu odgovornost ako životinje nekoga ujedu i da će biti primoran da plati kazne.

Međutim, hotel Biguiyuan Phoenix u Vuhanu nije se plašio nadoknade štete. Sada gosti mogu da izaberu kućnog ljubimca za svoju sobu potpisivanjem posebnog ugovora. Trenutno je više od 80 ljudi koristilo uslugu, i nije bilo žalbi od njih.

Međutim, mišljenja na internetu su podeljena. Neki smatraju ideju dobrom - gosti samci će moći da se razvesele krznenim prijateljem. Drugi su sigurni da ljudi mogu namerno da provociraju pse, terajući ih da napadaju kako bi dobili nadoknadu štete.

Autor: D.B.

#Gosti

#Pas

#Psi

#pratioci

#usluga

POVEZANE VESTI

Svet

SNIMLJEN SA PROSTITUTKOM, A ONDA NAĐEN MRTAV! Udovica tuži hotel u kom je boravio njen muž

Lifestyle

'PRODUŽI LETO JOŠ 365 DANA' Hotel Princess u Baru, na samoj obali mora, savršeni izbor za sve one koji žele da uživaju u čarima Crne Gore (FOTO+VIDEO)

Region

Požar na Braču: Evakuisani hotel i kamp, na terenu i kanader

Hronika

POŽAR U BLOKU 70 U NOVOM BEOGRADU! Ponovo gori Kineski tržni centar

Horoskop

Feničanski horoskop ima 100% tačne prognoze za novac: Da li ste rođeni da se obogatite ili da trpite?

Extra

ŠOK! Nemačka kompanija nudi BESMRTNOST za 220.000 dolara: Na listi čekanja već 650 ljudi (FOTO)