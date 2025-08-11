JOGA, MEDITACIJA, GATANJE I VRAČANJE SU 'ĐAVOLJA RABOTA'!? Pogledajte šok snimak gde DEMON ne može da podnese silu Božiju! JEZIVO (VIDEO)

Ne može demon da podnese silu Božiju, navodi se u objavi.

Na društvenoj mreži Instagram dusa_pravoslavlja pojavio se šokantan snimak gde žena, koja je, kako se navodi, pod vođstvom demonskih sila doživela neku vrstu katarze.



Širite da ljudi vide da demoni nisu bajke, da ovozemaljski život nije nam dat radi zabave, jela i pića, nego je ovaj život neprestana borba dobra i zla do same smrti, i prelaska naše duše u večnost.

A kakva će biti ta večnost to zavisi isključivo od nas, našeg života, da li smo ga živeli u Bogu i sa Bogom ili u grehu (sa demonima).

Ovde vidimo i koliku je Bog dao silu svojim novootkrivenim svetiteljima Svetom starcu Kleopi i Svetom Pajsiju Olaru, velikim rumunskim starcima i podvižnicima. Jer demon ne može da trpi njihovo prisustvo.

Često se čovek pita zašto demoni ulaze u ljude. Kako ništa u životu ne biva bez promisla i dopuštenja Božijeg, ali na prvom mestu mi smo ti koji im dopuštamo da uđu i zaposednu naše telo. Dopuštamo im našim GRESIMA.

To su najčešće smrtni grehovi koje činimo, ali i najčešći i najzastupljeniji greh koji priziva demone i omogućava im da nas zaposednu jeste GATANjE I VRAČANJE, JOGA, MEDITACIJA, ODLAZAK KOD HODŽA i drugih magova i slično.

Kada vas snađe bilo kakva muka (iskušenje), ne trčite gatarama, vračarama i hodžama, no uđite u Crkvu Božiju u dom Boga živoga, tražite i dobićete. Dobićete vodu živu od koje se ne žedni.

Tada čovek svesno ili nesvesno ulazi u pakt sa demonom.

Autor: D.B.