GUŽVE NA GRANICAMA: Čeka se i do SAT VREMENA – evo gde su najveća zadržavanja!

Ukoliko planirate putovanje iz Srbije, pripremite se na zadržavanja na graničnim prelazima, upozorava Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, na izlazu iz zemlje vozila čekaju do sat vremena, a situacija se menja iz sata u sat!

Najveće gužve trenutno su na:

Horgošu (putnički terminal) – čeka se oko 45 minuta

Preševu i Batrovcima – zadržavanja oko 30 minuta

Batrovci (teretni terminal) – kamioni čekaju i do 60 minuta

Dobra vest za one koji putuju auto-putem jeste da na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, prema podacima JP "Putevi Srbije".

AMSS savetuje vozačima da za duža putovanja biraju rane jutarnje ili kasne popodnevne sate, a da se sa prvim znacima umora zaustave i naprave pauzu – bezbednost mora biti na prvom mestu!

Gužve su očekivane u jeku letnje sezone, ali uz dobru organizaciju, strpljenje i redovno praćenje informacija o stanju na putevima, put može proći bez stresa.

Za najtačnije i najnovije informacije pratite saopštenja nadležnih službi ili koristite aplikacije za praćenje saobraćaja u realnom vremenu.

Autor: Dalibor Stankov