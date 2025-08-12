GUŽVE NA GRANICAMA: Čeka se i do SAT VREMENA – evo gde su najveća zadržavanja!

Ukoliko planirate putovanje iz Srbije, pripremite se na zadržavanja na graničnim prelazima, upozorava Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, na izlazu iz zemlje vozila čekaju do sat vremena, a situacija se menja iz sata u sat!
Najveće gužve trenutno su na:
Horgošu (putnički terminal) – čeka se oko 45 minuta
Preševu i Batrovcima – zadržavanja oko 30 minuta
Batrovci (teretni terminal) – kamioni čekaju i do 60 minuta
Dobra vest za one koji putuju auto-putem jeste da na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, prema podacima JP "Putevi Srbije".
AMSS savetuje vozačima da za duža putovanja biraju rane jutarnje ili kasne popodnevne sate, a da se sa prvim znacima umora zaustave i naprave pauzu – bezbednost mora biti na prvom mestu!
Gužve su očekivane u jeku letnje sezone, ali uz dobru organizaciju, strpljenje i redovno praćenje informacija o stanju na putevima, put može proći bez stresa.
Za najtačnije i najnovije informacije pratite saopštenja nadležnih službi ili koristite aplikacije za praćenje saobraćaja u realnom vremenu.
Autor: Dalibor Stankov