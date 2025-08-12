AKTUELNO

Veliko pomračenje Sunca biće vidljivo i iz Srbije: Totalni mrak će trajati tačno 6 minuta i 23 sekunde

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

U naredne dve godine očekuju nas dva velika pomračenja, prvo 12. avgusta 2026. godine koje će biti vidljivo u celosti sa Islanda i severne Španije, a drugo 2027. godine kada će građani Srbije biti u mraku čak 6 minuta i 23 sekunde.

Sledeće godine održaće se jedan od najočekivanijih nebeskih događaja u Evropi: 12. avgusta 2026. godine, kontinent će prvi put posle 27 godina svedočiti potpunom pomračenju Sunca. To će biti prvo pomračenje novog milenijuma koje se može u potpunosti posmatrati iz naseljenih evropskih regiona, a pogotovo sa Islanda i severa Španije.

Tokom potpunog pomračenja Sunca, Mesec potpuno prekriva Sunce, zatamnjujući nebo čak i tokom dana, otkrivajući okolne zvezde i planete, kao i Sunčevu briljantnu koronu. U zoni potpune senke, posmatrači takođe mogu doživeti poseban efekat "dijamantskog prstena", kada poslednji zrak svetlosti sa Sunca zaslepljujuće treperi pre nego što nestane iza Meseca.

Najbolja mesta za posmatranje fenomena 2026. godine su Island i severna Španija, a gradovi poput La Korunje, Bilbaa i Saragose takođe su poznati po svojim kulinarskim užitcima.

Pomračenje Sunca u Srbiji

Nažalost, fenomen iz 2026. godine neće biti vidljiv na nebu iznad Srbije, ali zato mnogo veće i duže pomračenje Sunca koje dolazi 2027. godine će biti i tek kako vidljiv.

Potpuno pomračenje Sunca koje će biti vidljivo u Srbiji 2. avgusta 2027. godine, a najduže će trajati u južnim delovima naše zemlje. Ovo pomračenje će trajati 6 minuta i 23 sekunde, što ga čini najdužim potpunim pomračenjem Sunca koje će se moći posmatrati sa kopna još od 1991. godine.

Sledeće pomračenje Sunca uporedive dužine dogodiće se tek nakon 2100. godine.

Autor: Dalibor Stankov

