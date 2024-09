SRBIJA IMA TAČNO 6 MILIJARDI EVRA NA RAČUNU! Vučić iz Njujorka: Naša pozicija nije laka, i ko kaže da će teći med i mleko, taj nije dovoljno ozbiljan

Predsednik Srbije nalazi se u Njujorku gde ga večeras očekuje još sastanaka sa najznačajnijim svetskim liderima, ministrima spoljnih poslova i ambasadorima, a najvažniji događaj biće, kako je rekao, prekookeanska promocija EXPO-a gde će biti predstavljeni planovi rada do 2027. godine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz Njujorka, gde između ostalog govori o zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali i o svim aktuelnim temama.

- Ne mogu da govorim o neverovatnim uspesima, jer u politici ništa ne dođe posle jednog dana. Mnogo je uloženo kod nas, kada otvorite fabriku u koju je uloženo milijardu evra, kao što je Ling Long, to da prođe ne može. Jer ljudi ne znaju da nam to puni budžet, donosi boljitak. Ljudi vole.. I zato posle dugo godina rada govore dugo. Ne možete da ostvariti ništa za jedan dan, nema ugovora za jedan dan, nema velikih uspeha u jednom danu - rekao je Vučić za "Informer TV".

- U svim tim razgovorima sa svetskim i evropskim i afričkim liderima.. Imaćemo širom sveta velike diplomatske odnose sa njima. Videćemo da sa nekih mesta imamo demokratsku kancelariju, to su sve zemlje u kojima možemo da snažimo položaj Srbije. Naša pozicija nije laka, i ko kaže da će teći med i mleko, taj nije dovoljno ozbiljan. Moramo da budemo racionalni, da guramo zemlju napred, da se borimo za nove investicije.

O Bliskom istoku

Kako je dalje naveo, globalno ćemo morati da se suprostavimo Kini.

- U ovom trenutku imamo tačno 6 milijardi evra na računu. Zemlje koje su sedam puta veće od nas nemaju toliko. Ali ne možemo da trošimo te pare kako hoćemo, moramo da smanjimo javni dug. Naravno, glavna tema je Bliski istok.

- Amerika će, sasvim sigurno ko god da pobedi, neće imati toliku podršku koja je bila i ranije, uskoro će izaći novo istraživanje. Ali Bliski istok je glavna tema, imam za jedno pola sata susret sa Benjaminom Netanjahuom, probaću nešto da saznam - naveo je.

Kako je dalje dodao, ima mnogo problema u svetu, ali nije iznenađen.

- Pored nuklearnih pretnji, Putin i odgovor nukelarnim oružjem izazvalo je veliku pažnju, ali je veštačka inteligencija u prednosti i izaziva interesovanje. Tako da ćemo morati da utrostručimo ili udvostručimo proizvodnju električne energije u narednih 10 godina, a to mnogo iziskuje vremena i novca - dodao je.

Predsednik je dodao da će Amerika uvek biti snažna protiv Rusije, ali će morati da sagledava i svoje položaje.

- Svi govore o svom miru, a to je pobeda nad protivnikom, i dovoljno je bilo da čujete predsednike raznih zemalja, a oni to vide kao poraz Rusije. Svi otvoreno govore o tome, a na kraju će mir biti, zato će biti borba za svako selo i svaki grad, što će trajati 10 godina recimo bez kakvih rešenja. Tako će sada da bude, na dostignutim linijama korejskog scenarija., ali će to biti suštinsko rešenje. Evropa ne može da izdrži, a u Americi to nije glavna tema. Migracije, ekonomski i zdravstveni problemi su u prednosti, a tek na 9. mestu je pitanje Ukrajine - dodao je.

O Rusiji i ratu u Ukrajini

- Rusi imaju sada, uz sve probleme, ne pokazuju da se sa tim suočavaju. Naravno da imaju ekonomske probleme, ali da li su pokazali da su žilaviji, što se ekonomije tiče, da. Ne potcenjujemo njihovu vojsku, naravno, očekivalo se da će ruska ekonomija brže da potone, iskoristili su svoje resurse da podignu svoju vojnu i namensku industriju, i to je ono što Rusiju drži ekonomski - dodao je.

Na pitanje da li će biti mira, Vučić je rekao da još uvek nije očigledan kraj.

- Pitanje je šta će biti sa Kurskom oblasti, ali da će dolaziti do ubrzavanja pred izbore u Americi. Tramp je video da Amerikancima nije važna tema, recimo to je u Srbiji značajnija tema nego u Americi. I on je imao uvid u to istraživanje.

O nastavku i sastancima

- Sedeo sam sa važnim predstavnicima, posle imamo još jedan sastanak, i naš prijem. Stiće najmanje 15 ministara spoljnih poslova, mislim da to niko još nije organizovao. Imaćemo iz mnogo različitih zemalja, ali i 15-16 ministara nije mala stvar. Nadamo se još više, doći će i Sijarto i iz Emirata i mnogi drugi. Ono što mi možemo da uradimo u Ujedinjenim nacijama retko ko može - dodao je.

Podsetio je da je pričao i sa Ilonom Maskom.

- Đorđi Meloni moram da se zahvalim a Mask me je iznenadio, jer sam mislio da zna mnogo manje nego što zna. Razgovarao sam i sa ljudima koji su finansijski najmoćniji u svetu i slušao šta imaju da kažu, a ono što svi vide je velika utakmica između Amerike i Kine, u svim područjima ali posebno u veštačkoj inteligenciji - dodao je.

O veštačkoj inteligenciji

- Amerika prednjači, Evropa zaostaje i pitanje je kako će da nadoknadi. Srbija je mala, Amerika i Kina predstavljaju 44 odsto ukupne svetske ekonomije, kad dodate Indiju i Japan, Nemačku i Francusku, Kanadu, Italije, Španije... Kada sve to stavite, sve je to malo, a možete misliti koliko je Srbija mala, nama smo važni, moramo našem narodu da postavimo budućnost i da uskočimo u taj dobar vagon napretka u budućnosti, ali moramo da osiguramo dovoljno energije, jer veštačka inteligencija bukvalno srče energiju, to je mnogo struje koja se troši - dodao je.

Predsednik Republike Srbije je dodao da sve košta puno, pogotovo veštačka inteligencija, i da je potreban napor i ogromne pare za napredak.

- Kina je preuzela ulogu da bude vodič i lider za zemlje u razvoju. Ja ću da tražim i molim naše da pošaljemo naših 300-400 naših najpametnijih učenika da ih lepo obučavaju. To je najmanje što možemo da uradimo. Jer hoćemo da uložimo u znanje ali da ti ljudi ostanu u Srbiji, potpisaće ugovor, da uložimo pare, a da odu iz zemlje.

- Osim što smanjujemo radne poreze 1-1,5 odsto, da ne ugrozimo ostale fondove, i da naše zdravstvo ne snosi posledice, držimo uslove sve - dodao je.

O zasedanju Skupštine Srbije

Vučić je potom dodao da znaju ljudi ko je ozbiljan u Srbiji i o protestima protiv litijuma.

- Zbog toga što im se ne sviđaju rezultati, kažu da će blokirati da se ne kopa litijum, ali niko to ne gleda, niko to ne sluša. Kada kažemo da će plata biti 100 hiljada, neko se ubaci i kaže "e, ne, treba da je 120", a mi izračunamo koliko može da se podigne. Tako oni doživljavaju politiku, možete da delite plate onoliko koliko je realno, možete da tražite od ljudi da razumeju ono što je politika da bismo mogli da napredujemo dalje. Ali to bacanje Ustava, to me ne zanima.

Dodao je i da je Ana Brnabić borac i da se ne sekira o dešavanjima u Skupštini.

O govoru u Generalnoj skupštini UN

- Što se tiče Tita, to je potpuno drugo vreme. Šta god mi mislili o njemu, on je uspevao da Jugoslaviju prikaže kao nezavisnog učesnika, a što se Srbije tiče ne možemo da se prikazujemo i da se poredimo sa mnogim drugim zemljama, suviše smo mali, ali možemo biti prijatelji. Ako je to jedina primedba bila, onda... Kad sam video "Vučić pred praznom salom", to je toliko... To je svejedno, sala je ista za sve. Mi, kao ozbiljna zemlja imamo uvek nekoga u sali, uglavnom neke zemlje sa Balkana nemaju nikoga. I Marko i kompletna naša služba, sve smo skupove pokrili, svuda smo se pojavili.

O grobu Josipa Broza Tita

- Više mrze Republiku Srpsku, nego što ih bilo šta zanima za njihov interes, ali morate nekoga mrzeti umesto da nešto radite. Oni su vodili celu operaciju, posle najava da će biti sklonjen Titov grob i zato sam reagovao ubrzo u Beogradu, jer ljudi znaju da se to neće desiti. Ali sam znao da će nama u prijateljskim zemljama pričati. Besmislena je priča o Titu. Moja izjava se pojavila 24 sata kasnije, a ja sam odmah reagovao. I onda su ih pitali niste nam dobro rekli, videli smo Vučićevu izjavu. Ne moram da poštujem Broza, ali mogu da poštujem njegovo vreme, i najmanje 35 godina naše važne istorije. On je ostavio i značajan ugled Jugoslavije i to je sve - dodao je.

Kako je naveo, "ježi se teorija zavere" a danas ih ima puno.

- Ne mogu da slušam te ludosti, to nas vraća u srednji vek, ali ove političke teorije iz Sarajeva. Mi ćutimo ko zaliveni, poštujemo njihov teritorijalni integritet, oni bi da ratuju... Što, čime? Ne razumem zbog čega?! I šta sa dva helikoptera? Šta će te da radite Srbiji? Ništa, lažete bezveze. Hoćemo da imamo najbolje moguće odnose sa Novopazarcima, a što se njima ratuje, ja nemam pojma. Ali neko ludilo tu postoji, našli su neke njihove ludake koji ih teraju u tom smeru i šta da radite - naveo je Vučić.

O opoziciji

- Nemaju problem Kosovo, nego Aleksandar Vučić. Nije da li ćemo imati struje, kada dolazi neko u Beograd da vrši pritisak na Srbiju, "aha, Aleksandar Vučić se hvata za glavu", ali njih ne interesuje Srbije već samo dolazak na vlast, jer znaju da imamo više para i da mogu da pokradu i više nego pre 10 godina, nikakvog drugog smisla. U svemu se vide trostruko bolji rezultati nego ranije, država je postigla neke stvari i nama je teško da radimo više jer smatramo da smo mi, ja, između ostalog, ne radim više nego pre 2-3 godine, i moraću da radim više, da maltretiram sebe da se naviknu na to. A mi očekujemo dobru platu posle škole, ali ne, moraš da učiš i radiš više - dodao je.

Uporedio je životni vek i radni staž sa Nemačkom, gde raste staž.

- Uskoro ćemo imati lek za rak i mnoge druge stvari, tada će životni vek biti produžen i do 90 godina. Moraćemo da radimo više, da napredujemo više, jer država ne može da plaća toliki broj godina penziju. Mislite da je Bogom danom da imamo stabilan dinar, nikada nismo do 2012. godine imali, prvi put u istoriji imamo stabilan dinar 12 godina. Zahvaljujući sistemu, ali to nije dato, lako će ponovo da unište i pokradu.

Predsednik je naveo da ljudi imaju svoje emocije, što je normalno, ali na kraju nemoguće da se i najbolji na svetu svima dopadne.

- Na kraju ljudi cene rezultat, kao i svuda u svetu. Neće sirotinja za njih da glasaju, i misle da će da ih ubede u svoje besmislice i laže, ali ljudi imaju svoje novčanike, znaju šta se dešava. Ali postoji deo ljudi koji žive veoma teško i idemo da rešavamo liste čekanja, pitanje da li će se to rešiti uskoro, a gade mi se oni koji govore kako su rešili problem u Nišu, tobože. Ali šta da se radi, ljudi vole da lažu. Biće potrebno jedno 15-ak dana da se sastavi program oko liste čekanja da se pomogne našim ljudima.

- Već se govori o tome, prikazaću septembar i oktobar i koliko sam susreta imao. Ukoliko se ostvari ova poseta 5. oktobra, mislim da ću imati 25 od 31 dana zauzetih dana sastancima, a neću otići na jedno 5 dana. Ići će Selaković u Pariz, ali biće mnogo i afričkih i azijskih predsednika, biće zanimljivo. To nam je posao.

Što se tiče sastanaka sa moćnim ljudima Amerike, nije mogao ništa da precizira.

- Bajden će svakako biti jedan od najvažnijih ljudi... Izbori predstojeći nisu laki, jer Kamali treba malo više za pobedu, a sve je blizu, da može oko 30.000 glasova da prevagne - dodao je.

- Idem u Češku, biće tamo naši prijatelji i Babiš i Orban i Fico... A posle toga će premijer Češke doći u Beograd, a posle toga očekujemo i predsednika. Prvo idem u Cer i u Ženevi, dolazi i predsednik Gvineje, predsednik Turske, Donald Tusk, ali ne mogu svega ni da se setim. Moramo da radimo na zdravstvu i nedostaje mi EXPO gradilište, nisam dugo bio - završio je i dodao: "I sa Vukijem na fudbal".

