Biće i trećeg upisnog roka na Univerzitetu u Beogradu: Ovo nikad nije bilo! Tabela SVIH slobodnih mesta

Nakon prvog upisnog roka, Univerzitet u Beogradu najavljuje još dve prilike za upis. Ukupno je ostalo 4.325 mesta. Od toga, 2.210 su budžetska, dok su 2.115 mesta za samofinansirajuće studente.

Datumi za drugi i treći upisni rok

Budući studenti imaće priliku da se upišu na fakultete beogradskog Univerziteta u još dva navrata:

Drugi upisni rok počinje prijavljivanjem kandidata 1. septembra, a upis mora biti završen do 16. septembra.

Treći upisni rok počinje prijavljivanjem kandidata 1. oktobra, a upis je moguć do 13. oktobra.

Slobodna mesta za drugi upisni rok

Univerzitetska upisna komisija je potvrdila da je za drugi upisni rok ostalo 4.325 mesta. Od toga, 2.210 mesta je finansirano iz budžeta, dok su preostala 2.115 namenjena samofinansirajućim studentima. Ne pamti se da je i na nekad najtraženijim smerovima ostalo ovoliko slobodnih mesta. Na Poljoprivrednom fakultetu ostalo je čak više od 600, a slobodnih je ostalo čak i na softverskom inženjerstvu.

Neki od fakulteta sa slobodnim mestima:

Elektrotehnički fakultet: 30 samofinansirajućih mesta na softverskom inženjerstvu.

Mašinski fakultet: 13 samofinansirajućih mesta.

Matematički fakultet: Više od 188 budžetskih i 70 samofinansirajućih mesta.

Hemijski fakultet: 80 budžetskih i 16 samofinansirajućih mesta.

Građevinski fakultet: 91 slobodno mesto, od kojih je 33 na budžetu.

Šumarski fakultet: 212 slobodnih mesta, sa 103 na budžetu.

Poljoprivredni fakultet: Preko 600 slobodnih mesta (477 na budžetu, 131 samofinansirajuće).

Pravni fakultet: 299 samofinansirajućih mesta.

Filološki fakultet: 283 budžetska i 414 samofinansirajućih mesta.

Fakultet političkih nauka: Ukupno 83 samofinansirajuća mesta.

Najvažniji datumi

Drugi upisni rok: Prijavljivanje je od 1. septembra, a upis se završava 16. septembra.

Treći upisni rok: Prijave počinju 1. oktobra, dok se upis završava 13. oktobra.

Autor: S.M.