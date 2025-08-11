U Beogradu upisano skoro 11.000 studenata: Fakulteti prepuni, ali jedan smer upisao SAMO jednog studenta - evo koji!

Drama na Univerzitetu u Beogradu! U prvom upisnom roku popunjeno je čak 10.984 mesta, dok za drugi rok ostaje još 4.325 slobodnih mesta. I dok se za neka odeljenja vodila prava borba za mesto, pojedini smerovi su ostali – potpuno prazni!

Najveće interesovanje zabeležili su IT sektor, medicina i arhitektura, dok je apsolutni rekorder po broju kandidata i ove godine Psihologija na Filozofskom fakultetu – neverovatnih 461 kandidat za samo 116 mesta! To je skoro četiri kandidata na jedno mesto!

S druge strane, alarmantno stanje na nastavničkim smerovima! Na smeru za nastavnika fizike upisan je samo jedan student, hemije šest, a geografije devet. Univerzitet upozorava da je ovo ozbiljan signal za budućnost obrazovanja u Srbiji.

Za školsku 2025/26. godinu planiran je upis 15.248 studenata na 106 studijskih programa, ali je već sada jasno da će se za neka mesta voditi borba i u drugom roku, dok će druga ostati prazna.

Ovo su najtraženiji smerovi koji su već popunjeni:

Arhitektura

Elektrotehnika i računarstvo (ETF)

Psihologija, Logopedija, Medicina, Stomatologija, Farmacija

Ekonomija i Menadžment

Međunarodne studije i Novinarstvo

Pejzažna arhitektura i Molekularna biologija

Na drugom kraju liste – tri studijska programa nemaju nijednog upisanog studenta nakon prvog roka!

Prijavljivanje za drugi upisni rok počinje 1. septembra, a šansu imaju svi koji žele da iskoriste preostala mesta – 2.210 budžetskih i 2.115 samofinansirajućih.

Ne propustite – možda vas baš čeka indeks koji menja život!

Autor: Dalibor Stankov