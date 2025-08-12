Plivački maraton u Šapcu: Jaka konkurencija, takmičari iz Srbije i još pet zemalja

Najbolji plivači iz Srbije i regiona okupili su se u Šapcu na tradicionalnom Međunarodnom plivačkom maratonu.

Na stazi dugoj pet kilometara, od Novog mosta do plaže Stari grad, najbrži je bio Petar Šeguljev iz Srbobrana, koji je deonicu isplivao za 42 minuta. U ženskoj konkurenciji slavila je Ana Rebeka Nađ iz Bečeja, sa vremenom od 43 minuta.

– Kao organizator ponosan sam što iz godine u godinu okupljamo vrhunske plivače i čuvamo tradiciju našeg maratona – izjavio je organizator Vojislav Mijić.

Za najuspešnije takmičare obezbeđene su novčane nagrade od 300, 200 i 100 evra, u muškoj i ženskoj kategoriji. Pored plivača iz Srbije, učestvovali su i takmičari iz još pet zemalja.

– Drago mi je što sam pobedio u jakoj konkurenciji. Sava je bila izazovna, ali i prelepa za plivanje. Organizacija je bila vrhunska – rekao je pobednik Petar Šeguljev.

Pored medalja i priznanja, Plivački klub Šabački delfini dodelio je plakete za prijateljstvo i doprinos razvoju šabačkog maratona pojedincima i kolektivima. Međunarodni plivački maraton u Šapcu i ove godine privukao je brojne gledaoce na obali Save, a učesnici su najavili da će se rado vratiti i naredne godine. Manifestacija je još jednom potvrdila da Šabac s pravom nosi epitet grada sporta i domaćina vrhunskih sportskih događaja.

Autor: S.M.