Vučković: Humanitarni plivački maraton sledeće godine na Savi

Budvanin iz Starog grada i predsednik plivčkog kluba "Open Water” Luka Vučković odavno je poznat širom Crne Gore zbog učešća u brojnim humanitarnim, sportskum i umetničkim aktivnostima, od kojih je mnoge i sam pokrenuo. Njegova ideja je da se sledeće godine organizuje humanitarni plivački maraton “Open water” u Beograd i sa svojim timom prepliva jedan deo reke Save, i tako pomogne nekome kome je pomoć zaista potrebna.

"Humanost bez granica ima za cilj da pomogne lečenje obolelih, ustanovama i udruženjima iz oblasti zdravstva i obrazovanja, kao i pomoć ugroženim porodicama. Srbija je naša bratska zemlja i treba da se pomažemo. Razmatra se odluka, u dogovoru sa gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem, za koju ustanovu ćemo plivati i pomoći. Cilj je osvestiti društvo da jedini drugima uvek budemo podrška" naglasio je Vučković.

On je istakao da vrednosti plemenitosti, solidarnosti, humanosti, spremnosti da pomognemo jedni drugima i slabijima, negovanja različitosti na kojima počiva "Open water", i koje nas okupljaju, moraju imati budućnost, a da nju možemo osigurati kroz jačanje oraganizacije.

“Moj pokojni otac Milan Vučković uveo me u svet plivanja još kada sam bio mali dečak. Vodio je mog brata i mene na čuvenu plažu Mogren i učio nas kako da uđemo na valove, kako da se borim sa strujama, kako da se izvučem iz struje, koje su osnovne tehnike za to. Pored oca, tu su bila i dva izvrsna trenera u Starom gradu koja su nas učila da savldavamo tehnike plivanja Luka Zenović i Sandra Kapičić. Od malih nogu sam naučio da poštujem more, jer je najjače. Vi ste u moru zrno soli koje može da se rastopi u svakom trenutku. Posebno bi apelovao na opštinu Budva i Ministarstvo sporta Crne Gore da hitno rekonstruišu i naprave olimpijski bazen u Budvi, pogotovu ako hoćemo da gradimo bolje društvo za svoju decu i uvedemo ih u bolju budućnost," objasnio je Vučković.

Zadnjih osam godina Vučkovič organizuje humanitarne plivačke maratone kojih je do sada ukupno bilo trinaest. Objašnjava da je prvi humanitarni maraton plivao 2017. godine od Budve do Petrovca i na nagovor prijateljice i novinarke Dušice Vugdalić.

"Celu priču smo krenuli pred kamerama i da pomažemo onima kojima je pomoć neophodna, tako da je to krenulo od mene, a sad je već to prevazišlo mene, već imamo oko 100 učesnika, odnosno plivača, tako da je to neka ideja koja raste iz godine u godinu. Inače, naši članovi volontiraju i daju svoj lični doprinos da bi se jedan maraton oraganizovao potrebni su: plivači, treneri, lekari, faramaceuti, psholozi pratnja na plovilima,...itd,” naveo je Vučković

On je rekao da je prošle godine jedan maraton imao za cilj i prevenciju samoubistva, društveni problem koji je posebno u Budvi izražen u poslednje vreme.

“Maraton je plivan u znaku žute vrpce, koja simboliše prevenciju samoubistva. Nažalost, stopa samoubistava je i u Budvi i u Crnoj Gori na visokom nivou, želimo da skrenemo pažnju na taj problem, da jedni drugima pomognemo, da poručimo da potražiti pomoć nije kukavičluk, nego hrabrost i da se upravo na taj način sačuvaju životi,” objasnio Vučković.

Na maratonu su obvezni kapa za plivanje, naočare za vodu i šorts za plivanje do kolena. Maratonska pravila su stroga, pa tako, u toku plivanja nema dodirivanja broda niti ikakvog fizičkog kontakta sa pratnjom na brodu, oni mogu učesniku da dobace vodu, vitamine ili suplemente, ali bez dodirivanja.

“Na zadnjem maratonu ove godine u julu mesecu koji je bio izazovan, težak i najduži do sada, 21 km u dužini i plivali smo pola maratona u kontrastruji od Bigova do Budve, ” kazao je Vučković.

U poslednje dve godine zbog velikog broja plovila na moru vlada haos. ocenjuje Vučković

“Problem nesavesnog upravljanja plovilima zastupljen je duž cele crnogoprske obale. Bilo da plivate, ronite ili plovite – život vam je ugrožen. Sitauacija je više nego alarmantna, a sa ovolikim brojem plovila, bojim se i ne rešiva. Iako smo kao plivači propisno obeleženi u moru - nosimo crvene kapice i bove, niko vas ne konstatuje, svako vozi svoje plovila kako hoće, pogotovu skuteri, pedaline, gliseri i barke. Kao plivači smo potpuno nezaštićeni u moru. Apelujem na Ministarstvo pomorsta da hitno preduzme mere i sakcioniše sve nesavasene vozače plovila”, naglasio je Vučković.

Budvanski plivački klub “Open water” odlučio je da 2024. godinu obeležava pod sloganom “Keep the ocean clean”, ukazujući na društveno odgovornost da budemo ekološki osvešćeni i potrebu da kao zajednica utičemo jedni na druge kako bi sačuvali ekologiju i životnu srednu koju delimo sa celim životinjskim svetom.

“Oraganizovali smo tri velike akcije čišćenja plaža i priobalja, mislimo na generacije koje dolaze, poštujemo naš zajednički dom koji nazivamo planetom, jer njega samo imamo. Našim učesnicima u čišćenju smo podelili medalje od reciklirane plastike. Posebno bi naglasio našim opštinskim većnicima da bi Budva trebala da ima pogon za reciklažu plastike. Deluj lokalno, misli globalno”, zaključio je Vučković.