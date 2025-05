Rada na ivici suza: Priznala da će se odreći Ane ukoliko ne odjavi Kordu po izlasku iz Elite, pa otkrila novu taktiku! (VIDEO)

Preokret!

Rada Vasić naredna je gostovala kod voditelja Darka Tanasijevića, kako bi s njim porazgovarala o Stefanu Kordi i Ani Nikolić koji su danima iza nas u turbulentnoj vezi.

- Rado kako ste? - upitao je Darko.

- Dobro sam jer noga ide na bolje, ali nisam baš dobro. Korda i Ana nikako ne prolaze, a ja nisam ni za gore ni za dole. Meni je najteže i najgore zato što sam izgubila muža, pa sam došla ovde bolesna. U velikim sam problemima - rekla je Rada.

- Video sam frku i morali ste da se umešate, šta se desilo? - upitao je Darko.

- Nisam htela da se mešam, nek je tuče kada je glupa. Ne znam šta da mislim, on nema poštovanja prema meni. Oni se svađaju, a on me pita: ''Je l' ti treba kafa?'', pa sad mi ne treba mislim se. Ja sam zaključila da ne trebam Ani da se meša i da bude s njim. Ukoliko ona bude s njim nakon Elite, ja se nje odričem. Uopšte mi ne treba da mi uđe u kuću niti mi treba ćerka. Naravno da se nerviram kao majka, ali ona je luda šta nam je dovela. Ja sam joj rekla da ukoliko izađemo i ona ga dovede kod nas, to je kraj. Ivana ima svoju kuću jer je udata, sin isto ne živi sa nama, a on hoće njima da se izvini. Šta ima njima da se izvini kada on planira da živi kod mene i živeo je - rekla je Rada.

- Da li će Ana morati da se izvinjava sestrama? - upitao je Darko.

- Ne znam, oni su jako ljuti. On u našoj kući nema pristup, sin me pita: ''Da li je Korda svestan da ću da ga bijem?'', on nije svestan stvarno. Ovo nije rijaliti - rekla je Rada.

- Šta mislite o Eni i Peji? - upitao je Darko.

- Ena je mnogo više prošla od njega, vidim to po njenoj priči. Ona zna više nego Peja, a on je malo glup. Nije spreman i nije mnogo prošao, čujem da je ušao malo u tu kocku. On ima majku i oca, žao mi je kad se oni pominju od strane Ena - rekla je Rada.

- Kako vam deluju Sanja i Marko? - upitao je Darko.

- Mislim da Sanja komanduje Markom i to se vidi. Ona je brza, ne dozvoljava mu da priča sa familijom i hoće da bude po njenom. Ona je od njega napravila malog kerića, on je prizetko - rekla je Rada.

Autor: N.Panić