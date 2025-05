Rada na ivici suza: Priznala da će se odreći Ane ukoliko bude sa Kordom, on umire od smeha! (VIDEO)

Rada nije dobro!

Joca Novinar tokom emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Stefanom Kordom i Anom Nikolić koji su govorili o svom pomirenju.

- Ana šta se desilo kada si izašla na četrdeset dana? - upitao je Joca.

- Ivana je bila besna i nije htela da čuje za Kordu, kao ni brat - rekla je Ana.

- Korda, kako gledaš na to što te Anina porodica ne prihvata? - upitao je Joca.

- Pa imaju pravo, ja sam pogrešio što sam joj vređao oca - rekao je Korda.

- I šta ćeš da radiš? - upitala je Rada.

- Da zovnem da se izvinim - rekao je Korda.

- Je*ao si im oca i zvaćeš ih? Ti nisi normalan - rekla je Rada.

- U pravu si, ipak ih neću zvati - rekao je Korda.

- Ana kakvi su ti to izgovori kada pričaš da ćeš ga šutnuti napolju? - upitao je Joca.

- Izgubila sam oca, gde sad i njega da izgubim. To je stvarno previše, ali napolju ćemo sve drugačije. Ja sam hladna prema njemu - rekla je Ana.

- Ti da si hladna, ti ne bi bila s njim. Ne laži više nikoga, reci da se volite i da ćete biti zajedno. Ja sam sve videla ispred mojih očiju, ona je dala oca i nemoj da me sikira i nervira. Meni ne treba nervoza, preči joj je on nego mi svi. Njoj to odgovara, ja se više ne mešam. Kad izađemo napolje, ja se nje odričem - rekla je Rada.

- Ja ne znam šta je Kordi smešno - rekao je Joca.

- Ne smejem se - rekao je Korda.

- Nemoj da se za*ebavaš, prvo lažeš mene, pa onda ceo svet - rekla je Rada.

- Kako ona tebe laže? Svi znaju da smo mi zajedno - rekao je Korda.

- Ja ću biti ovde s njim, a potom će svako svojim putem. Kao što se on igrao sa mnomm, tako ću i ja s njim - rekla je Rada.

- Je l' mislite da će se Korda odreći zbog Ane - upitao je Joca.

- On je lud, hoće - rekla je Rada.

Autor: N.Panić