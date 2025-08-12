U Srbiji otkrivena nova vrsta gljive: Evo gde ih ima!

U svetske baze gljiva nedavno je upisana nova vrsta koju je otkrivena u Šumadiji!

Član Gljivarskog društva "Šumadija" Nebojša Lukić pronašao je novu vrstu gljive u šumi u Spomen parku Šumarice!

U istraživanju su mu pomogli istraživači sa Biološkog fakulteta i Instituta u Novom Sadu.

A da je reč o novoj vrsti koja je zvanično uvršćena u svetske baze gljiva potvrdile su i dve nezavisne DNK analize, u Španiji i Srbiji.

- Reč je o makrogljivi iz roda triholoma. Nazvana triholoma punktatum ili tačkasta triholoma jer po šeširu ima crne tačkice na svetloj osnovi. Prvo stanište im je u spomen parku u Šumaricama - rekao je Lukić.

Šuma u Spomen parku Šumarice jedna je od retkih u Srbiji u kojoj se može pronaći stoletni hrast. Zato, kako kažu stručnjaci, ne čudi što ima mikoriznih gljiva koje rastu u simbiozi sa drvećem.

- Reč je o makrogljivi iz roda triholoma, zato je nazvana triholoma punktatum ili tačkasta triholoma jer po šeširu ima crne tačkice. Prvo stanište im je u spomen parku u Šumaricama

Ovaj vrsni poznavalac gljiva priprema i Bazu gljiva Srbije koja broji oko 2000 vrsta, kada je reč o makromicetima koji se mogu videti golim okom. Od tog broja skoro 500 vrsta raste u Spomen parku Šumarice.

- Zvanična Baza gljiva Srbije ne postoji, ali uz pomoć gljivarskih društava, ona će, nadam se biti formirana naredne godine - kaže Lukić.

Baza gljiva Srbije sadržaće fotografije sa kratkim ličnim kartama svake gljive koja je pronađena.

Autor: D.B.