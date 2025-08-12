OVAJ ZNAK NA RUKAMA OTKRIVA DA JE KRAJ BLIZU! Lekari upozoravaju na tihe signale smrti

Ovi simptomi se obično javljaju u završnim fazama života, ponekad samo satima ili danima pre smrti



Smrt je neminovan deo života, a ljudsko telo često šalje suptilne, ali jasne signale da se kraj približava. Ti znaci mogu biti fizički, emotivni, pa čak i promene u ponašanju, a oni koji rade sa pacijentima u završnim trenucima često ih prepoznaju. Jedan od najupečatljivijih znakova su promene na rukama.

humanitarnoj organizaciji za negu na kraju života, ruke, stopala, nadlaktice i noge često postaju hladni na dodir jer se cirkulacija usporava, a telo usmerava energiju na zaštitu vitalnih organa.

Smanjeni protok krvi može uzrokovati da koža poprimi pegasti izgled — na svetlijoj koži to su plave ili crvene mrlje, dok na tamnijoj koži mogu biti ljubičaste ili braon nijanse. Ovi simptomi se obično javljaju u završnim fazama života, ponekad samo satima ili danima pre smrti. Stručnjaci iz Marie Curie objašnjavaju da su ove promene normalan i prirodan deo umiranja, i da obično ne izazivaju bol ili nelagodnost.

Promene se ne dešavaju samo na rukama. Disanje može postati sporije, nepravilnije ili pliće, a kod nekih se nakuplja sluz koja stvara hropćući zvuk u grlu ili grudima.

Mnogi ljudi u poslednjim satima više vremena provode spavajući ili gube svest, ali se veruje da i dalje mogu čuti glasove i osetiti dodir. Još jedan uočljiv znak u tim trenucima je voskast i bled izgled kože, posebno na licu, kao i naglo opuštanje mišića lica.

Pored ovih fizičkih promena, medicinske sestre često primećuju i neobičan fenomen koji nazivaju „doseg smrti“.

Medicinska sestra Kejti Dankan, koja je radila na intenzivnoj nezi i u hospiciju, ispričala je u viralnom TikTok videu da mnogi ljudi pred kraj života iznenada podignu ruke kao da nešto dodiruju ili dosežu nešto iznad sebe.



„To je jedan od onih neobjašnjivih fenomena. U mom iskustvu, ovakav pokret ruke prema nečemu iznad njih je veoma čest“, rekla je Dankan.

Ovaj pokret često je povezan sa onim što stručnjaci zovu vizije pred smrt. Neki pacijenti su govorili da vide jarko svetlo, anđela ili čak voljenu osobu ili kućnog ljubimca koji je preminuo. Ponekad samo tiho pružaju ruke, bez reči.

Za porodicu je ovo često iznenađujuće i emotivno iskustvo, ali Dankan ističe da osoba u tim trenucima ne oseća patnju ili nelagodnost.

„Ovo je zaista česta pojava“, zaključila je.

Autor: D.B.