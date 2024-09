SVAKO NA LICU IMA TROUGAO SMRTI! Ova površina je izuzetno osetljiva, a zbog bliske veze sa mozgom JEDNA STVAR JE KLJUČNA DA SE NE BI UGROZILO ZDRAVLJE

„Trougao smrti” prostire se od tačno definisane regije na licu u kojoj se inače bubuljice najviše javljaju. „Trougao smrti” kako se naziva ova regija, prostire se od vrha nosa, preko uglova usana, a to je regija u kojoj se inače najviše javljaju bubuljice

„Trougao smrti“ zvuči zaista zastrašujuće, a još više može da uplaši podatak da se nalazi na baš na licu. Oblast lica koja povezuje vrh nosa sa uglovima usana smatra se posebno opasnom površinom lica zbog njihove bliske veza sa mozgom, upozoravaju dermatolozi i savetuju da ništa na toj regiji lica ne treba „čačkati“ bez potrebe i stručne pomoći.

Krvni sudovi „trougla“ u direktnoj vezi sa krvnim sudovima blizu mozga

„Trougao smrti” kako se naziva ova regija, prostire se od vrha nosa, preko uglova usana, a to je regija u kojoj se inače najviše javljaju bubuljice. Prema mišljenju stručnjaka, ceđenje akni sa ovih delova lica može da bude veoma opasno po zdravlje.

Kada se pogleda ta regija na licu i dalje nije jasno otkuda taj dramatičan naziv „trougao smrti“. On dolazi od činjenice da krvni sudovi u ovom delu lica imaju direktnu vezu sa krvnim sudovima blizu mozga. Postoje i važne strukture oko očiju, nosa i usta. Dakle, kožne infekcije u ovoj oblasti imaju potencijal da se šire i izazovu opasne komplikacije. U stvarnosti međutim, ozbiljne infekcije mozga su vrlo retke. Međutim, postoje i druge, mnogo realnije i češće infekcije u ovom delu lica, koje svakako treba izbeći.

Bubuljuce i kraste dovode do infekcija

Svakoga od nas u periodu puberteta ali i kasnije, mučile su bubuljice po licu. Najčešće, rešavali smo ih se tako što smo ih cedili ali bi posle situacija bila još gora. Pored bubuljica bile bi ti nekada i kraste, zatim i dlake iz nosa, pogotovo u nekom zrelijem životnom dobu. Ceđenje bubuljica, čupanje kraste, čupanje dlaka iz nosa… sve ove stvari mogu ošteti kožu i dovesti do infekcija poput furunkula (čireva, infekcija folikula dlake) i celulita (kada se nanose slojevi kože su zaražene). Vene koje prolaze ovom regijom lica povezane su sa sinusima i zadnjim delom mozga. Kada istisnete bubuljicu, prljavština sa vaših ruku i bakterije iz vazduha mogu da inficiraju otvorenu ranu i pokrenu opasnu infekciju.

Istiskivanje bubuljica dovodi do opasnog celulitisa

Istiskivanje bubuljice može da izazove bakterijsku infekciju celulitis, koja se širi kožom i potkožnim tkivom, a može i da zahvat limfne žile i uđe u krvotok. Kada jednom uđe u krvotok, širi se celim telom, a kada nastane na licu – lako može da dođe do mozga. Ponekad se dogodi da celulitis izazove odumiranje tkiva. Teži oblik celulitisa izazvan stafilokokom prodire duboko u ćelijsko tkivo što se može proširiti na mozak i izazvati slepilo. Uzrok celulitisa može biti I prljava šminka koja se nalazila na području trougla smrti na licu.

Kako sprečiti rane na koži

Mnoge bakterijske infekcije u polednje vreme je teže lečiti zbog rezistencije na antibiotike. To se posebno odnosi na određene vrste stafilokoknih infekcija, pa ih je najbolje sprečiti. Postoji nekoliko proverenih saveta za sprečavanje i lečenje rana na koži, kako u „trouglu smrti“, tako i bilo gde drugde na telu. Redovno činite kožu vlažnom kako biste sprečili pucanje ili ljuštenje. Ako imate bubuljicu, nemojte je cediti, bez obzira koliko mislite da je to delotovrno ili vam drugi tako nešto savetuju. Čak i ako ne izazove ozbiljan problem, ceđenje bubuljice može ostaviti ožiljke i promeniti boju.

Infekcija sinusa može dovesti i do fatalnog ishoda

Kada dođe do neke infekcije na licu, vene iza očiju mogu i infekciju da dovedu do mozga i izazovu paralizu a u nekim slučajevima može da dođe i do smrtnog ishoda. Ako se ne leči na vreme i na pravi način, infekcija sinusa može da dovede do gubitka vida, šloga ili meningitisa.

Ne čupajte dlačice iz nosa i ušiju

Osim što smetaju, dlačice u nosu i ušima deluju i estetski neprijatno. Ipak, bez obzira koliko vam snetali nemojte ih čupati jer možete sebi naneti još gori, ovoga puta ne samo estetski već i zdravstveni problem. Najbolje je koristiti trimer koji će skratiti dlačice i tako rešiti problem. Pripadnice lepšeg pola treba da obrate pažnju i na vrstu šminke koju nanose na lice. U slučaju posekotina, pogotovo onih manjih, može biti od koristi vazelin. Naravno, u slučaju da primetite bilo kakve promene na licu, poput infekcije ili crvenila koje ne prolaze, obratite se odmah svom lekaru.

Autor: Snežana Milovanov