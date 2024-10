CRNI BILANS POPLAVA RASTE: Stradalo 158 života u Španiji, ali to nije konačna brojka (VIDEO)

Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Španiji porastao je na 158, od kojih je najviše, više od 100, na području Valensije, javljaju mediji.

Prethodno je saopšteno da je u poplavama poginulo najmanje 95 osoba.

Žrtava ima i u Kastilji-La Manči i Andaluziji.

U Valensiji, gradonačelnica Marija Hose Katala potvrdila je jutros da je devetoro nastradalih pronađeno u okrugu La Tore, od kojih osmoro u garaži.

Oko 15 sati, Španska meteorološka služba Aemet je smanjila nivo uzbune u Kasteljonu sa crvene na narandžastu.

Nekoliko sati ranije, Generalni savet je građanima poslao obaveštenje na mobilne telefone sa molbom da ostanu u svojim domovima na uzvišenim mestima ili da, ako su na otvorenom, odu na više tačke, zbog obilnih kiša.

Predsednik Generalitata Valensije najavio je plan pomoći kroz koji će zajednica mobilisati 250 miliona evra.

Španski premijer Pedro Sančes pojavio se u Valensiji sa predsednikom Generalitata Karlosom Masonom.

-Hvala što ste došli tako brzo, rekao je Mason, na šta je Sančez odgovorio da Vlada Španije neće ostaviti same građane Valensije.

U Valensiji je i dalje mnogo zatvorenih puteva, a klizišta su odnela zgrade i automobile.

Za osam sati je u regionu Valensije pala godišnja količina padavina od 490 litara po kvadratnom metru. Voda koja je tekla ulicama dostizala je i visinu do prvog sprata stambenih zgrada, a mnogi koji su bili zaglavljeni u automobilima popeli su se na krovove svojih vozila. Pojedini su pomoć tražili i putem društvenih mreža.

Devastating floods in parts of #Spain after year's worth of rain fell in less than 24 hours. The animation below from #MTGI1 clearly shows large thunderstorms with strong lightning activity, causing exceptional rainfall and flash floods between 00:00 UTC yesterday - 10:00 today. pic.twitter.com/e3SdYAHrmV