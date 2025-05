Guraju je u kanal: Terza pokušava sebe da uzdigne zbog prevare trudnice, pa Sofiji udario na moral: Ona je devojka za lovatore! (VIDEO)

Haos se sprema!

Voditeljka je sledeće pitanje postavila Jovana Pejića Peju.

Zar ste tolike budale oboje, cela kuća je protiv vaše ljubavi, a samo kod vas postoji?

- Ja sam završio sa komunikacoijom. Ne verujem više u bajke. Ovaj prostor je ubio našu ljubav, ne možemo više biti zajedno - rekao je Peja.

- Posle njegovog odgovora ne mogu da kažem da je bila obostrana. Moje emocije su bile iskrene zato još uvek pati - rekla je Ena.

Sledeće pitanje je bilo za Stefani Grujić.

Na koji način se tvoja i Matorina veza razlikovala od veze sa Draganom?

- Od svega. Ona i ja ovde nismo imale ništa konkretno, ja sam kasnije pristala na sve to. Prema meni nikad nije bila odbojna na početku

Sledeće pitanje je bilo za Sofiju Janićijević.

Je l ti sad jasno da te Terza nije voleo nego se igrao sa tvojim osećanjima?

- Naravno. Veliki nam je ulog bio da mogu da pomislim da mu nije bitno sa kim ulazi u odnos. To mi je blam i kajem se. Psihički nije on dobro - rekla je Sofija.

- Nije ona devojka za mene, ona je za lovatore - rekao je Terza.

- Najviše su se igrali sa mojom drugaricom koja je bila trudna. Ona nije imala ni gram emocija prema Terzi i setimo se šta je gopvorila Medi i šta je govorila mami. Ovo je pro*eravanje od strane Sofije. Terza je uništio sve zbog životinjskih nagoda. Njoj odgovara sad što Terza ide sa cevta na cevt jer se na taj način pere - rekao je Uroš.

Sledeće pitanje je bilo za Jovanu Tomić Matoru.

Ako te Stefani više ne zanima zašto pratiš sve što ona priča, a Dragana karakterom uopšte ne podseća na devojke tvog tipa?

- Zanima me kad priča o meni. Prija mi Draganina mirnoća, ali me ponekad iznervbira to što je njanjava. Podseća energijom, za dva meseca nismo imale nijednu svađu. Nije me radio adrenali. Ovakvu energiju je imala i Mc Aleks - rekla je Matora.

- Bolje njanjava nego agresivna - rekla je Dragana.

- Do sad je imala samo taj adrenalin, možda je mirna luka to što joj je potrebno. Ona uopšte nije njanjava. Imatu samokontrolu, smatram da će ta neka zver u njoj proraditi - rekao je Karić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić