RAZVEZAO JEZIK: Peja zamerio Stefanovo provociranje zbog kocke, otkrio Enino baškarenje u Karićevoj vili, pa je ponizio kao nikad!(VIDEO)

Haos se sprema!

U sklopu emisije "Pretres nedelje", Stefan Karić je progovorio o druženju sa Mirkom Šijanom i Jovanom Pejićem Pejom.

- To je jedan pd mojih razloga. Imao je situacije od početka akd me provocirao i provlačio. Nisam mogao da poverujem šta sve trpi. Samo mi je to imalo logiku. Kad smo učli ovde čovek se totalno distancirao. Neće da bude taj koji meni liže du*e. Zamerio mi što ga nisam pozvao kad je ulazio. Imao saam svest da i ja ulazim i da ću mu biti tu kad treba. Pa sam pomislio da mi zamera jer sam ja bio za njihovu vezu. Nisam znao kakvi su u odnosu. Treba da prođe sve, da oseti i dobro i loše. To za kocku sam hteo da ga prodrmam - rekao je Karič.

- Njemu je utuvljeno u glavu da nije za mene, a ja smatram da jeste. Treba da veruje meni i da kaže: "Kakva bre žaba" - skočila je Ena.

- Bolje da ti kažem ovde da si folirant! - ubacio se Peja.

- Normalno je da če se savetovati sa najbližim ljudima odavdde - rekao je Karič.

- Ispada kao da treba na meni da se uči. Ne trebate da mi prevodizte njegove reči razumem Karića - rekla je Ena.

-On sam treba da odluči da ide na razgovor - rekao je Karić.

- Razmišljam gde je ta kapisla, pa sam dao primer da je možda to. Najbolje bi bilo da sam sve kaže, Hteo sam da za kocku uključi mozak malo sam - rekao je Karič.

-Ako priča o nekim kodeksima treba samo tako nešto da uradi. Treba da pomisli na mene u tom trenutku. Mislim da se pokajao i on - rekao je KArić.

- Rekao sam Stefanu. Ja sam osoba koja je u prijateljstvu takakv. Iznerviralo me jer je mogao da se ne meša, a on je stao na Lukinu stranu. Verovatno nije njemu tako izgledalo. Osetio sam se popi*anim. Mi se znamo 15 godina. Nikad mu ne bih dao mali budžet. Pre boih ja ostao bez para a njemu dao. On je najrealniji od starijih članova. Rekao mi je da uđem u nešto sa Mrvicom. Mislim da sebe poštujem i da ne bih spavao sa svakom ženom u kući. Jesam se ja zezao, ali u tim nekim situacijama... Nemam ja kompleks što je Ena bila kod tebe. Očekivao sam možda da mi kažeš da Ena voli tako da se družis a poznatima - rekao je Peja.

- Ja sam nju upoznao tad kad je došla se Mirkom - rekao je Peja,.

- Ti nikad ne bi ni znao da ti Ćuba nije rekoa. Ispada da ti je Ena došla i rekla - rekao je Karić.

- Rekao si da nbi pre Eni dao srednji nego meni. Kao da ja ispadnem papak u nekim istuacijama, a umesto da ispadneš drugar i da me zaštitiš - rekao je Peja.

- Ja sam se u životuopekao sto puta. Ko je treći u odnosu da deli savete uvek ispadne grabav i magarca. Devojka uvek napadne na tu treću osobu, tako da j ebolje da ostanem neutralan - rekao je Karić.

- Ja da nisam realan ne bih ustao ovde i pričao ove stvari. Posle svega ja sam zagrlio Stefana i meni je neprijatno da sednem sa njim,a tebi nije neprijatno. Svašta si rekla nekome ko sedi ovde - rekao je Peja.

- Nisam ja fin o njemu zbog Zlate, Peje i Šijana, nego jer ga stvarno gotivim - rekao je Karić.

- Iz srca sam se izvinio. Jednostavno ga gledam

- Imamo poštovanje i zbog porodice is vega.

Autor: A.Anđić