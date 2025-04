Saznala sam crnu, tešku i prljavu stvar! Ena obelodanila Matejine laži, pa udarila na Draganu, otkrila njenu izdaju, a Peja joj je rak rana (VIDEO)

Haos se sprema!

U toku je debata o tome da li su učesnici "Elite" prodavali bele laži svojim partnerima. Prvi na redu da iznese svoj stav je Stefan Karić.

- Jesam sigurno. Bele laži su uvek dobrodošle, ali mogu da nam naštete. Problem je kad počneš da lažunjaš i izgubiš se. Za neke stvari da se zamažu oči, umeju da budu dobre. Jedna laž povuče drugu laž - rekao je Karić.

- Nisam za laži u odnosu. Kao klinac sam se služio, negde sam igrao igrice i vodio sam se time ako ubijem devojku i srozam njeno samopoštovanje. To su pogrešni temelji u samom startu. Ne bih voleo da se moja partnerka služi tim stvarima. Nisam za to ni da ja lažem. Ne primenjujem te stvari. Misliš u tom momentu: ''Zašto sebi unosiš nemir taj dan'', umesto da priznaš pravu stvar, a ona sazna, laž postaje sve veća - rekao je Mateja.

- Ena, da li je te stvari koristio sa tobom u odnosu? - pitao je Marko.

- Saznala sam crnu stvar, tešku i prljavu. Mi smo imali sjajan odnos. Nije bela laž, ako sam mogla da odgovaram krivično. Imao je 23 godine i ubeđivao me kako mi treba da budemo zajedno, to je bila bela laž. Drugarica ovde iz rijalitija, koja je spavala sa mnom, nije našla za shodno da mi kaže da je spavala sa njim. Nije me prevario, to je bilo pre mene - rekla je Ena.

- Ja uvek nešto lažunjam. Lagala sam da sam bila sa Gastozom, a otišla sam kod Šiške na rođendan. Otišla je na stori kod Mede, gde se vidi moj novčanik. Ona je uzela moj novčanik, znala je koliko sam para ponela, a ona me pitala koliko sam para nosila za poklon. Kasnije sam dobila i po pi*ki. Zamisli koliko je moja bivša bila profi - rekla je Matora.

- Ne bi bio problem, da mi nije rekla da bi bila sa Sandrom - ubacila se Stefani.

- Posle nisam smela da kažem da ću ići sa Sandrom. Nisam se nikad ložila na Sandru, ona mi je kao brat. Imala sam bele laži što se tiče i Dragane. Recimo kad nekome nešto dam, a nisam je pitala. Ali Dragana je takođe imala bele laži prema meni. Imala je i sinoć. Recimo da ne komunicira sa Terzom, a sinoć je razgovarala - rekla je Matora.

- Verovatno bih joj rekla napolju, nisam želela u zatvoren prostoru. Da ne bih pokvarila odnos koji smo imale. Sa Terzom sam sinoć pričala u vezi neke devojke. Ako sam slagala i prećutala, prećutaću i sad. Slagale smo zajedno za taj broj devet. Lagale smo da se samo družimo. Nije laž da sam ja zaljubljena - rekla je Dragana.

- Ne želim da taj trenutak, ispod pokrivača trošim na to da Peji pričam o poljupcima sa drugim muškarcima, da bi se on posle naljutio na mene. Ne znam, mislim da je to jako podmuklo i bezobrazno - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić