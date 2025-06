Haos se sprema!

U emisiji "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji.

Da li ste se dogovorili gd eće biti čuvena svadba o kojoj ste pričali u Odabranima?

- Ja sam rekao da bi jedino svadbu imali u rijalitiju. Ona ima rijaliti prijateljice i sve joj je rijaliti - rekao je Peja.

- Pričali smo kad smo bili u ljubavnom odnosu da bi pravili svadbu dva dana, jedan dan po mom, a drugi po njenom, ali mislim da to neće biti. Ne pitam se ja ništa još 30 dana - rekao je Peja.

- Nikad nisam dobijala ovoliko pažnje kao poslednjih mesec dana. Sve imam od njega, da je bio ovakav od početka ne bi to bilo sve. Rekla sam mu da bih volela da mi Andreana Čekić Peva na svadbi, a on mi je rekao da će mi to završiti - rekla je Ena.

- Sve ću platititi. Sve ću raditi samo da bude mirna do kraja - rekao je Peja kroz smeh.

Sledeće pitanje je bilo za Anđelu Đuričić.

Ne brini kraljice naša, imamo i mi fascikle.

- Pregledaćemo te fascikle. Rekla sam mu jednom baš to. Postoje sigurno stavri za koje nisam upućena. Je l' treba ja njega da pitam sad za svaku ženu? On je ovde ušao i pokazao emocije prema meni, ja ne videh da ima neke druge emocije. Čim kažu da imaju fascikle, ja ne znam, znam isključivo ono što mi je on ispričao. Uvek ću pozdraviti ljude koji mene vole i koji me podržavaju - rekla je Anđela.

- Baš me oduševila odgovorom. Igraćemo se fasciklama kad izađemo, pa ćemo videti čija je deblja. Ja znam šta mene tišti, a to fascikle nisu, to je samo ona. Ušao sam ovde slobodan, to sam i njoj rekao. Možda i ja sam saznamnešto o sebi. I dan danas sam toj devojci dužan kao čoveku i neke stvari neću moći da zaboravim. Ona je izašla iz stana. nisam joj ostavio ni stan ni psa na čuvanje, to je istina. Šta je spremna da uradi je njena sramota. Od mene neće ništa loše čuti. Kako čujem baš je vešta o tome. Nije joj bitna privatnost, sad joj je bitno nešto drugo - rekao je Gastoz.

Autor: A.Anđić