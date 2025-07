UMEŠAO SVOJE PRSTE: Ivan uložio poslednji atom snage da odvoji Aleksandru od Milovana, on kroz ogradu prati svaki korak! (VIDEO)

Haos se sprema!

Voditelj Milan Milošević pozvao je Ivana Marinkovića i Aleksandru Nikolić kako bi porazgovarali o Milovanu Miniću.

- Ispade da vam je on najveći neprijatelj u kući? - pitao je Milan.

- Pa nije, nije nam najveći problem samo je on najbezobrazniji - rekla je Aleks.

- Ona i sad koketira. Mene je sad blam kad njih pogledam. Kad dođe do nekog prepiranja, to sam ja. Koliko mogu da vam skačem po kičmi, davno bi bili napolju. Baš sam fer i korektan. Da sam se malo više zaljubio u tebe kao u bivšu ženu. Kad se setim kako sam te branio - rekao je Ivan.

- Ti mene samo diraš. Dolazio je hiljadu puta kad spo počeli Milovan i ja sa se svađamo, od dođe i trlja dlanove - rekla je Aleks.

- Koja je razlika između se*sualnog odnosa sa Ivanom i Milovanom? - pitao je Milan.

- Razlika je u četiri godine. On i ja smo bili dugo. Moj se*sualni život ovde ne remeti moj život napolju, šta imam da se suzdržavam. Ja sam sa Ivanom ušla spontano i neočekivano. Meni se on dopao, ali sam videla da ne vodi ničemu. Desilo mi se. Kajala sam se jako u početku, ali sad šta je tu je, to je moj život - rekla je Aleks.

- Kako komentarišeš pomirenje njihvo? - pitao je Milan.

- Ona ne bi trebala da bude ponosna na ovo. Čovek sa kNojim je sad ju je osakatio. Mislim da sam se prema njoj najbolje poneo. To ljudi zaborave. Oni su jedno drugom, blaga je reč suđeni. Meni je ovo bolesno - rekao je Ivan.

- On da se ne se ne stidi naroda, on bi davno ovo rekao. On je osoba koja ne pušta dok se ne uhavti az drugu slamku - rekla je Aleks.

- Ja sam video da ti njega ne voliš. Ne znam kako posle toga - rekao je Ivan.

- Ne znam šta da ti kažem. Emocije sam ja prema njemu imala. Kad sam bila sa tobom ja nisam razmišljala u tom smeru o njemu. Mislila sam da nećemo nikada progovoriti, a kamoli biti zajedno. Htela sam da vidim je l' on lud ili šta. Ja sam njemu rekla da mi je bitno ono da sam ku*va i loša majka rešim. On prema mom detetu nije bio loš. On ovakvu vrstu agresije, kad je došao ovde, nikad nisam videla prema njemu. Sećate se kad je on mene nagazio da ja 20 dana nisam želela da progovorim ništa o njenima - rekla je Aleks.

- Sećam se kad je došao uplakan sa intervjua, a on je stao potunjen i pokunjen, a on priča o tome kako je Aleksandra isljuvala njegovu ćerku i ženu. Svi ćuta, ja gledam nju i ona se trese. Posle dolazi i zahvaljuje se. Nije ona meni ništa nažao učinila, ali koliko sam sebe dao u tom trenutku - rekao je Ivan.

- Ja sam bila slobodna devojka, što nije opravdanje biti ljubavnica. Imao je pre mene žena. Desilo se da sam slobodna, nisam ja njega terala. Ja sam žena problem - rekla je Aleks.

- Šta mislite da li da Marijana sad okrene Milovana i kaže da će oprostiti sve? - pitao je Milan.

- Ne bi se vratio. On bi prodao sve da bude sa njom - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić