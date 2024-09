Ove sezone radićeš za mene: Kačavenda i Ivan opasno zaratili, kuma otkrila da su Miljana i on već tuženi! (VIDEO)

Sprema im se haos!

Voditeljka u Beloj kući je Ivana Šopić, a učesnici će večeras imati zadatak da u nekoliko minuta predstave sebe i svoj život. Milena Kačavenda i Ivan Marinković ušli su u konflikt.

- On je taj koji je puštao izmontirane audio snimke - rekla je Kačavenda.

- Ona je rekla da je to pušteno - rekao je Ivan.

- Audio snimci nikad nisu pušteni. Rekla sam da nikog neću tužiti, ali Miljana i ti ste tuženi već zbog distribuiranja audija. To ćeš morati da objasniš odakle ti, jer to nije bilo na mrežama. Dobar deo ove sezone radićeš za mene - rekla je Milena.

- Prekopirao sam sadržaj, koji su ljudi kačili na mrežu - pravdao se Ivan.

- Ako prenosiš dalje, to ne umanjuje tvoju krivicu, jer ste jeli g*vna - rekla je kuma.

- Znam šta je pušteno, pratim Ivana. Prošle godine su izašli audio snimci, od tad je krenulo - ubacila se Anđela.

- Pustila sam određene audio snimke, nije da nisam ponosna na to. To je sve deo životnog iskustva, čovek tako lako može da se upeca. Ne smatram to svojom glupošću. Nakon kome posle porođaja, postala sam vrlo intuitivna. Imam njuh za negativne stvari, kad god nisam poslušala intuiciju, pogrešila sam - kazala je Kačavenda.

- Uroš brani Milenu iz pušione - rekla je Ivana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković