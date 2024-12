Otkopali ratne sekite: Uroš ubacio u petu, Gastozu obećao pakao od ponedeljka! (VIDEO)

Sprema se haos!

Uroš Stanić razvezao je jezik i napao Nenada Marinkovića Gastoza, a onda mu i najavio da će od ponedeljka iznositi pravo mišljenje o njemu i Anđeli Đuričić jer smatra da je folirant.

- Ti si sujetan i iskompleksiraš. Napadaš dete, mrziš me, nagazio si me od samog početka i navodiš me na lošim anketama. Ti si mene odvojio od Anđele. Pokušavaš da me uništitš i ugasiš jer ti smeta moja pojava, jer sam ja hodajuća harizma. Ja sam vulkan koji ekspodira i prosipa vatru svuda. Pazi da se Kačavenda ne zaljubi u tebe - govorio je Uroš.

- Ja tebe razumem. Ti si dobar momak, čoveku bi d*pe dao - dodao je Gastoz.

- Ti se baziraš na to da li me je Comara podržala, ali i da nije ja ću da podržim stavove i uvek ću biti protvi prevare. Anđelo i Anita su jedinstveni, nema pranje ove sezone vi se oprati nećete od vaše prošlosti i od vaših nedela. Pijani Terza i Gastoz se slažu u napadima na mene. Tek ću ja da iznosim mišljenje o Gastozu, ja imam m*da da iznesem mišljenje o ovom folirantu. Ti si folirant i kvaran lik. Od ponedeljka Uroš priča sve što misli, a videćemo da li će oni moći da izdrže moje mišljenje. Moj IQ je srazmeran Nikoli Tesli, a ti vrti tri rečenice u krug. Ti si folirant, kvaran i sujetan momak. Nikad se nećete oprati - nastavio je Stanić.

Autor: A. Nikolić