LOKALIZOVAN POŽAR KOD KLADOVA Više od 50 vatrogasaca učestvovalo, obranjena domaćinstva (FOTO, VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, brzom i efikasnom akcijom lokalizovali su požar koji je jutros oko 9 časova izbio u mestu Kostol kod Kladova i zahvatio više od 100 hektara trave i niskog rastinja.



U gašenju požara u Kladovu učestvuje više od 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća, kao i vatrogasci HE „Đerdap“.



Helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova – dva "super puma" i jedan H145M, neprestano su dopremali vodu i ispuštali je na kritične tačke.

Vatrogasci-spasioci su i dalje na terenu i rade na dogašivanju.

Srećom, nije bilo povređenih ni stradalih, a odbranjeno je desetak kuća.

Autor: D.B.