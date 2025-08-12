AKTUELNO

Društvo

APOKALIPTIČNI PRIZORI IZ KLADOVA! Proglašena vanredna situacija! (FOTO)

Izvor: ngportal, Foto: Tanjug/MUP Republike Srbije ||

Kladovsko prigradsko naselje Kostol zahvatio je požar većih razmera. Pored vatrogasaca – spasilaca iz Kladova i Negotina, požar gasi i Helikopterska jedinica Sektora za vanredne situacije.

Predsednik opštine Kladovo, Saša Nikolić, na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Kladovo, proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije opštine. Vanredna situacija je proglašena za naselja Kladovo i Kostol zbog ugroženosti stanovništva i stambenih objekata.

Foto: Tanjug/MUP Republike Srbije

Na području prigradskog naselja Kostol, plamen ugrožava kuće i imovinu na periferiji grada, u zoni naselja Pesak.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačkih odeljenja iz Kladova i Negotina, uz podršku Industrijske vatrogasne jedinice Hidroelektrane „Đerdap“ angažovani su na gašeenju požara, a u pomoć su im došle i kolege iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona Bor. Na terenu je 26 vatrogasnih vozila, veliki broj pripadnika službi zaštite i spasavanja.

Foto: Tanjug/MUP Republike Srbije


Na terenu su i pripadnici Helikopterske jedinice Sektora za vanredne situacije, a najavljeno je da će u Kladovo doputovati i načelnik Sektora Luka Čaušić.

“Stigli su i vatrogasci – spasioci iz Bora. Sve raspoložive snage Sektora za vanredne situacije, lokalne samouprave i ostalih subjekata su aktivirane i nalaze se na terenu“, kaže Saša Nikolić, predsednik opštine Kladovo.

Foto: Pink.rs

U gašenju aktivno učestvuju i meštani, a borba sa vatrenom stihijom traje neprekidno. Otežava je i vetar na tom području. U pomoć su uključena i javna preduzeća, čija mehanizacija radi na sprečavanju širenja vatre.

Pored požara u Kostolu, trenutno je aktivan i požar u ataru Milutinovca, a dva su već lokalizovana.

Foto: Tanjug/MUP Republike Srbije

Autor: D.B.

