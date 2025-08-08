APOKALIPTIČNI PRIZORI U AMERICI: Katastrofalan požar GUTA Kaliforniju, izdata naređenja za HITNU evakuaciju

Šumski požar nazvan Kanjonski požar izbio je u okrugu Ventura u Kaliforniji i brzo se širi zbog visokih temperatura i jakih vetrova, zbog čega su izdate naredbe za evakuaciju

Požar je izbio juče oko podneva istočno od jezera Piru, gde su temperature dostizale do 38 stepeni Celzijusa, a vlažnost vazduha bila je veoma niska, prenela je radio stanica Kost 103.5.

Za nekoliko sati, vatra je zahvatila površinu veću od 400 hektara, šireći se od rekreativne zone jezera Piru prema okolnim rančevima u kanjonu Holser, pa su na tim mestima izdata naređenja za evakuaciju.

Sklonište za evakuisane otvoreno je u gimnaziji Koledža Kanjon Ist u Santa Klariti. Vatrogasci uz podršku helikoptera i vazdušnih cisterni koriste vodu iz jezera Piru u borbi sa požarom.

Vetar brzine do 40 kilometara na sat i visoke temperature otežavaju gašenje. Uzrok požara još nije poznat i istražuje se.

Nadzornica okruga Los Anđeles, Ketrin Barger, apelovala je na stanovnike da poštuju naređenja za evakuaciju.

"Ekstremna vrućina i niska vlažnost vazduha stvorili su uslove za brzo širenje požara. Ako vam ekipe za hitne intervencije kažu da odete, idite bez oklevanja", poručila je ona, preneo je AP.

Kanjonski požar jedan je od najmanje četiri aktivna šumska požara u južnoj Kaliforniji. Požar Gold u Nacionalnoj šumi San Bernardino zahvatio je više od 1.000 hektara. Požar Giford, trenutno najveći u državi, gori na 96.106 hektara u okruzima Santa Barbara i San Luis Obispo.

Požar Rosa dostigao je skoro 1.700 hektara. U Kaliforniji je u 2025. prijavljeno više od 4.400 šumskih požara, što je porast u odnosu na prošlu godinu, a do sada je izgorelo više od 220.000 hektara, u poređenju sa 83.200 hektara u julu 2024.

Na nacionalnom nivou, u SAD je u 2025. izgorelo više od 3,4 miliona hektara, sa 36 velikih aktivnih požara, uključujući nekoliko u Kaliforniji, prema Nacionalnom međuagencijskom vatrogasnom centru.

Autor: Iva Besarabić