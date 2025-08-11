AKTUELNO

VOJSKA POMAŽE U GAŠENJU BUKTINJE, LJUDI HITNO EVAKUISANI! Apokaliptični prizori iz Crne Gore: 14 mesta bez struje, vatrogasci nemoćni

Veliki požar je zahvatio Pipere u Crnoj Gori, a gusti dim se širi Podgoricom. Ekipe su na terenu, a tu su i ugroženi objekti. Nekoliko porodica u Gornjem Rogamiju evakuisano je nakon što se požar približio domaćinstvima. Pripadnici Crne vojske (VCG) su takođe na terenu.

Preko 20 vozila Službe zaštite je na terenu i pokušavaju da odbrane kuće.

Komandant Službe zaštite i spašavanja Podgorice Nikola Bojanović izjavio je agenciji MINA da su svi raspoloživi timovi upućeni na mesto događaja.

Prema njegovim rečima, situacija je u Piperima prilično kritična zbog požara, kaže Đurković.

Crnogorski elektrodistributivni sistem saopštio je da je na zahtev Vatrogasne službe zbog požara u blizini trase isključen DV 10 kV "Piperi".

Kako kažu, bez struje su:

Radevići

Deo Rogama

Cerovica

Stijena Piperska

Gola Strana

Lopate

Drezga

Donji Markovići

Liša

Vukovići

Straganica

Đurkovići

Zavala

Radeća

Bojanović je rekao da su u međuvremenu dobili izveštaj da je izbio požar u podgoričkom naselju Malo Brdo, gde gori kuća.

Autor: D.B.

