VOJSKA POMAŽE U GAŠENJU BUKTINJE, LJUDI HITNO EVAKUISANI! Apokaliptični prizori iz Crne Gore: 14 mesta bez struje, vatrogasci nemoćni

Veliki požar je zahvatio Pipere u Crnoj Gori, a gusti dim se širi Podgoricom. Ekipe su na terenu, a tu su i ugroženi objekti. Nekoliko porodica u Gornjem Rogamiju evakuisano je nakon što se požar približio domaćinstvima. Pripadnici Crne vojske (VCG) su takođe na terenu.
Preko 20 vozila Službe zaštite je na terenu i pokušavaju da odbrane kuće.
Komandant Službe zaštite i spašavanja Podgorice Nikola Bojanović izjavio je agenciji MINA da su svi raspoloživi timovi upućeni na mesto događaja.
Prema njegovim rečima, situacija je u Piperima prilično kritična zbog požara, kaže Đurković.
Crnogorski elektrodistributivni sistem saopštio je da je na zahtev Vatrogasne službe zbog požara u blizini trase isključen DV 10 kV "Piperi".
Kako kažu, bez struje su:
Radevići
Deo Rogama
Cerovica
Stijena Piperska
Gola Strana
Lopate
Drezga
Donji Markovići
Liša
Vukovići
Straganica
Đurkovići
Zavala
Radeća
Bojanović je rekao da su u međuvremenu dobili izveštaj da je izbio požar u podgoričkom naselju Malo Brdo, gde gori kuća.
Autor: D.B.