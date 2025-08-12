Ovo su 3 najveće zablude prema Nikoli Tesli: Ljudi i danas nemaju odgovor, a njegove reči odzvanjaju i dalje

Nikola Tesla je izdvojio tri ključne ljudske zablude – o univerzumu, bolesti i energiji – koje, po njegovom mišljenju, sprečavaju napredak čovečanstva i razvoj civilizacije.

Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji, u svojim predviđanjima jasno je izdvojio tri ključne ljudske zablude koje, po njegovom mišljenju, sputavaju razvoj čovečanstva. Ove zablude, kako je isticao, nisu samo rezultat neznanja, već i tvrdoglavog odbijanja da se preispitaju uvrežena verovanja, čak i kada postoje dokazi koji ih pobijaju.

1. Zabluda o univerzumu

Tesla je smatrao da ljudi pogrešno shvataju prirodu univerzuma. Verovanje da je Zemlja jedina naseljena planeta, da je čovečanstvo najrazvijenija rasa i da svemir predstavlja prazan vakuum – bile su, po njemu, opasne iluzije modernog doba.

Još u njegovo vreme, ova uverenja nisu poticala iz neznanja drevnih civilizacija, već iz ishitrenih zaključaka savremenih naučnika. Mnogi su donosili tvrdnje bez čvrstih dokaza, a zatim su iste prihvatane kao neoborive istine jer ni njihovi kritičari nisu imali konkretne činjenice da ih ospore.

Tesla je verovao da svemir vrvi od energije i materije, čak i tamo gde ljudsko oko ne vidi ništa. Smatrao je da naseljene planete i napredne civilizacije verovatno postoje, a da je naš tehnološki nivo isuviše primitivn da bi ih otkrio.

2. Zabluda o bolesti

Druga velika ljudska zabluda, po Tesli, odnosi se na poreklo i lečenje bolesti. On je kritikovao savremenu medicinu svog vremena zbog pogrešnog razumevanja uzroka bolesti i oslanjanja na tretmane koji ne otklanjaju izvor problema.

Po njegovom mišljenju, najveći gubici čovečanstva – u životima, zdravlju i kreativnom potencijalu – nastaju upravo zbog ovih grešaka. Tesla je naglašavao da je zdravlje osnovni preduslov napretka, te da bi pravo razumevanje i prevencija bolesti mogli osloboditi ogromnu ljudsku energiju i kreativnost.



Iako nije bio lekar, Tesla je bio fasciniran bioelektričnim procesima u telu i verovao je da se mnoge bolesti mogu sprečiti i lečiti uz pomoć prirodnih energetskih polja i vibracija, što nauka i danas tek počinje da istražuje.

3. Zabluda o energiji

Treća zabluda, po Tesli, odnosi se na nerazumevanje potencijala energije. Smatrao je da je čovek tek zagrebao površinu u korišćenju električne, toplotne, solarne i energije vetra, dok ogromne mogućnosti drugih vrsta energije ostaju potpuno neiskorišćene.

Tesla je bio uveren da u prirodi postoje neograničeni izvori energije koji bi mogli da preobraze život na Zemlji – od bežičnog prenosa električne energije do korišćenja energije kosmičkih zraka. Upozoravao je da je tragično što nauka zanemaruje ove mogućnosti, jer bi njihovo otkrivanje i primena mogli da unaprede skoro svaku sferu ljudskog postojanja i produže vek čitave civilizacije.

Teslina vizija – opomena za budućnost

Ova tri uverenja – o univerzumu, bolesti i energiji – Tesla je video kao ključne prepreke koje sprečavaju čovečanstvo da dostigne svoj puni potencijal.

Autor: D.B.