DNK TEST OTKRIO ŠOKANTNU PORODIČNU TAJNU: Devojka 24 godine živela u laži, odgovor majke je ostavio bez reči!

Mlada žena iz SAD ostala je u šoku kada je putem DNK testa otkrila da je usvojena - nešto što joj roditelji nikada nisu rekli tokom čitavog života.

Sumnje su je pratile još od detinjstva, jer nikada nije videla fotografiju trudne majke, a u kući je pronalazila časopise o usvajanju. Prava istina isplivala je na videlo kada je test pokazao da je gotovo 100% engleskog, irskog i škotskog porekla, dok njeni roditelji nemaju te korene.

„Otac mi je preminuo pre nekoliko godina, a da mi nikad nije rekao istinu. Kad sam majci rekla da sam Irkinja, samo je odmahnula rukom i rekla: ‘Oh, pa to je malo čudno, zar ne…’“ - ispričala je.

Majka je tada priznala da je godinama planirala da kaže istinu, ali nikada nije imala snage. Pokazala joj je dokumente o usvajanju i staru fotografiju bioloških roditelja, ali ju je ubrzo sklonila.

Ispostavilo se da su biološki roditelji bili studenti koji nisu želeli dete.

Preko LinkedIn-a pronašla je biološku majku i otkrila da ima tri polusestre. Potražila je i biološkog oca, ali u papirima piše da želi „da glumi da ona nikada nije postojala“. „Ne želim da idem tim putem, samo sam htela da vidim kako izgleda“, priznala je.

Ubrzo je dobila poruku od biološke majke, koja joj je ponudila odgovore na sva pitanja. Ipak, još nije odlučila hoće li stupiti u kontakt, jer se boji reakcije svoje majke i priznaje da je i dalje zbunjena otkrićem koje joj je promenilo život.

U komentarima na Redditu, drugi korisnici su podelili slična iskustva, a jedan joj je savetovao:

"Odgovori svojoj biološkoj majci iskreno, baš kao što si nama napisala. Nisi protiv kontakta, ali još ne znaš šta želiš. Vrlo je važno da dobiješ porodičnu medicinsku istoriju od oboje", prenosi Večernji list.

Autor: D.B.