Vrela sreda u Srbiji: Danas nas čeka i do 38 stepeni, a evo kad stiže osveženje!

Izvor: Pink.rs/Sputnjik, Foto: Pexels.com/Pixabay.com ||

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, a najviša od 34 do 38 stepeni Celzijusa.

I u glavnom gradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša oko 36 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

Pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 37 stepeni.

U četvrtak i petak, 14 i 15. avgusta, duvaće umeren, ponegde i jak istočni i jugoistočni vetar.

Autor: A.A.

#Prognoza

#Vreme

#Vremenska prognoza

#temperature

