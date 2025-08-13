AKTUELNO

Društvo

AMSS: Putnička vozila na ulazu na Gradini čekaju 20 minuta

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza vozila se na ulazu na Gradini zadržavaju 20 minuta, dok na teretnim terminalima vozila čekaju 120 minuta za izlaz na Sremskoj Rači, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Iz AMSS-a navode da umeren intenzitet saobraćaja van gradova olakšava vožnju i utiče na brži protok vozila gde je zbog radova vožnja usporena, ali upozoravaju da postoje i deonice gde je saobraćaj privremeno obustavljen, zbog čega treba koristiti obilazne puteve, što dodatno produžava vreme.

Zato je dobro, kako ukazuju, uvek pre kretanja na put upoznati se sa mogućim zastojima i aktuelnim izmenama zbog radova kako bi vreme i putovanje prilagodili tim izmenama.

pročitajte još

Vrela sreda u Srbiji: Danas nas čeka i do 38 stepeni, a evo kad stiže osveženje!

pročitajte još

Danas je veliki praznik: Pred ovog sveca su doveli dete koje je bilo teško bolesno - običaj je strog i nikako se ne sme kršiti!

Autor: A.A.

#AMSS

#Granica

#Policija

#Stanje na putevima

POVEZANE VESTI

Društvo

AMSS: Bez gužvi na rampama, putnička vozila za izlaz na Preševu čekaju 20 minuta

Društvo

Počeo HAOS na graničnim prelazima: Putnička vozila čekaju i po 4 SATA! NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM

Društvo

Najnovije informacije o stanju na graničnim prelazima: Čeka se i po 4 SATA

Društvo

Ponovo gužve na granicama: Najgora situacija za putnička vozila je na OVOM PRELAZU

Društvo

VELIKE GUŽVE NA GRANICAMA: Čeka se i po dva i po sata! Na OVOM prelazu je najgora situacija

Društvo

AMSS: Bez zadržavanja na putničkim terminalima, kamioni čekaju najviše tri sata