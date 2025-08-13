AMSS: Putnička vozila na ulazu na Gradini čekaju 20 minuta

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza vozila se na ulazu na Gradini zadržavaju 20 minuta, dok na teretnim terminalima vozila čekaju 120 minuta za izlaz na Sremskoj Rači, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Iz AMSS-a navode da umeren intenzitet saobraćaja van gradova olakšava vožnju i utiče na brži protok vozila gde je zbog radova vožnja usporena, ali upozoravaju da postoje i deonice gde je saobraćaj privremeno obustavljen, zbog čega treba koristiti obilazne puteve, što dodatno produžava vreme.

Zato je dobro, kako ukazuju, uvek pre kretanja na put upoznati se sa mogućim zastojima i aktuelnim izmenama zbog radova kako bi vreme i putovanje prilagodili tim izmenama.

Autor: A.A.