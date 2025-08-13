Srbija i Austrija potpisale zajedničku Deklaraciju o produbljivanju ekonomskih odnosa

Srbija i Austrija danas su zvanično potpisale Zajedničku Deklaraciju o daljem produbljivanju ekonomskih odnosa, što otvara vrata za novu eru poslovne saradnje između dve zemlje.
Deklaraciju su potpisali premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i austrijski kancelar Kristijan Štoker, nakon čega su održani i važni bilateralni sastanci.
Austrijski kancelar prethodno se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Macutom, čime su dodatno potvrđene snažne veze između Beograda i Beča.
Očekuje se da će ovaj dogovor doneti nove investicije, povećanje trgovinske razmene i unapređenje zajedničkih projekata, jačajući ekonomsku stabilnost i rast obe zemlje.
Autor: Dalibor Stankov