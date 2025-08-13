SVE NA KLIK! Građani Srbije više ne moraju da čekaju redove, UVERENJE o porezu na imovinu sada dostupno BEZ ODLASKA U PORESKU!

Na portalu eUprava, pored eBolovanja, usluge ostvarivanja prava na refundaciju PDV-a plaćenog pri uvozu motornih vozila za osobe sa invaliditetom ili pomoći AI asistenta, građani mogu da dobiju uverenje o plaćenom porezu na imovinu "na klik" bez gubljenja vremena i čekanja "još samo jednog papira". Šta to znači i koje prednosti donosi korisnicima ove digitalne platforme objasnio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

On je u objavi na svom, odnosno na profilu Kancelarije napisao:

- Ranije ste morali da odete do šaltera u opštini gde imate nepokretnost i da čekate u redu, da biste dobili uverenje u papiru. Danas je sve znatno jednostavnije i brže — zahvaljujući usluzi eUverenje, možete sve završiti onlajn, preko Portala LPA - lpa.gov.rs.

Ovo eUverenje omogućava registrovanim korisnicima da na pomenutom portalu dobiju elektronsko uverenje da su izmirili poreske obaveze vezane za porez na imovinu, bez odlaska na šaltere.

U samo nekoliko klikova, kako kaže Jovanović, možete da podnesete zahtev, a uverenje se preuzima direktno na Portalu LPA ili u eSandučetu građana na Portalu eUprava.

- Za korišćenje ove usluge potreban je nalog sa visokim nivoom pouzdanosti na Portalu eUprava (Consent ID aplikacija ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom) - navodi Jovanović.

Kako se podnosi prijava?

Kako je navedeno na sajtu eUprave, proces izgleda ovako:

Prijavite se na Portal lpa.gov.rs (dugme "Pokreni uslugu").

Iz menija izaberite opciju "Uverenja" i popunite podatke.

Nakon što podnesete zahtev, lokalna poreska administracija ima rok od 8 dana da vam izda elektronsko rešenje.

Često se građani pitaju da je potrebno nešto platiti, evo odgovora koji stoji na sajtu:

- Ukoliko svrha izdavanja ovog uverenja zahteva plaćanje administrativne takse, to možete uraditi elektronski na Portalu LPA.

"Brzo, lako i jednostvano"

- Olakšajte sebi i koristite eUverenje o plaćenom porezu na imovinu – brzo, jednostavno i iz udobnosti svog doma - zaključuje Jovanović u objavi. .

Autor: Dalibor Stankov