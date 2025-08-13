OVO SE SVI PITAJU! Evo kada hladni front stiže u Srbiju: Pljuskovi i osveženje bliže su nego što ste mislili

Vreo dan u Srbiji. Temperature ovog poslepodneva prelaze 35 stepeni. Vrelo će biti i narednih dana. Maksimalna temperatura sve do subote biće od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Najvrelije biće u dolini Velike Morave i to u donjem delu i na jugoistoku Srbije. Najtoplije se očekuje u subotu.

Duvaće i umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima od 70 km/h.

Košava će biti fenskog efekta, a noći u tim predelima biće tropske, uz minimalne temperature iznad 20 stepeni, u Beogradu se neće spuštati ni ispod 25 stepeni.

U četvrtak posle podne na jugu i jugozapadu Srbije umereno naoblačenje, u petak ponegde i u ostalim predelima Srbije uz umerenu oblačnost.

Zbog aktuelnog toplotnog talasa i vrlo sušnog vremena, širom Srbije već su izbili brojni šumski požari i požari niskog rastinja. Kako će se i narednom periodu nastaviti vrelo i sušno vreme, postojaće ogromna opasnost od požara, pa ne treba paliti vatru na otvorenom. Posebna opasnost očekuje se i u predelima sa košavom, pa se savetuje dodatna opreznost.

Inače, vrelina u narednom periodu biće praćena i vrlo visokim vrednostima UV indeksa, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje izlaganje suncu duže od desetak minuta bez adekvatne zaštite. Očekuje se i opasnost od toplotnog udara, pa sve aktivnosti treba smanjiti na minimum.

S obzirom na aktuelne vremenske prilike, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U nedelju se očekuje prodor hladnog fronta, ponegde uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće pojačan severozapadni vetar, a temperatura će biti u blagom padu, ali i u nedelju ostaje tropski toplo. Maksimalna temperatura biće od 30 na zapadu do 35 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu do 33.

Najugodnije biće u ponedeljak, maksimalna temperatura od 27 do 33, u Beogradu do 30 stepeni.

Još početkom sledeće sedmice ponegde može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom i to uglavnom na jugu i jugoistoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima.

Od utorka ponovo porast temperatura, pa će sve do 25. avgusta biti vrelo, uz temperature i iznad 35 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, jača promena vremena očekuje se oko 26. avgusta, a temperatura bi bila u padu i za više od 10 stepeni.

Autor: Marija Radić