AKTUELNO

Društvo

Šokantna prognoza Ivana Ristića: Goreće Srbija sve do OVOG datuma, a onda sledi zahlađenje! Otkrio i kad će pasti PRVI SNEG

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

U Srbiji će se u petak i subotu zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a manji pad temperature očekuje se u nedelju i početkom sledeće sedmice kada će najviša dnevna temperatura u većini mesta biti u intervalu od 30 do 32 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema najavi Ivana Ristića toplotni talas u Srbiji će i narednih dana donositi visoke temperature, dok bi tek oko 25. avgusta moglo da dođe do prodora hladnog vazduha, ali ne i drastičnu promenu vremena.

Osveženje pa novi toplotni talas

Foto: Pink.rs, Pixabay.com

- U našoj zemlji će do nedelje biti jako toplo sa temperatura iznad 35 stepeni. Tada nam sa severa stiže front koji ne donosi jače zahlađenje, ali će temperature pasti pa će na severu biti više od 30 stepeni i preko 34 na jugu - kaže Ristić i dodaje da će početkom naredne sedmice biti malo svežije sa temperaturama do 34 stepena, dok od srede stiže novi porast temperature od preko 35 stepeni koji će trajati do 25. avgusta.

Prema njegovim rečima posle tog perioda temperature padaju malo ispod 30. podeoka.

- Za sada se ne vidi jače zahlađenje sa padavinama koje bi ublažile suše. Kako se bliži kraj ovog i početak narednog meseca tako se i mi idemo ka normalama. Početak septembra bi mogao da da temperature između letnjih 25 i 30 stepeni s tim što se letnje zahlađenje ne vidi - ističe Ristić.

Foto: Tanjug AP/Carolyn Kaster, Tanjug/Siniša Kopunović, Tanjug/Vladimir Sporčić

Svežija zima pred nama

Što se tiče dugoročne prognoze za jesen i zimu Ristić kaže da ćemo u oktobru imati Miholjsko leto sa temperaturama oko 24, 25 stepeni.

- Prvi sneg se očekuje krajem novembra. Neki modeli za predstojeću zimu najavljuju slabiji polarni vrtlog, hladnu "la ninju" i sneg u granicama normale za Balkan, što predhodnih godina nije bilo slučaj, tako da je pred nama najverovatnije jedna normalnija i malo snežnija zima - zaključuje Ristić.

Autor: A.A.

#Prognoza

#Vreme

#Vremenska prognoza

#temperature

POVEZANE VESTI

Društvo

U NAREDNA DVA DANA GOREĆE I NEBO I ZEMLJA! Upozorenje RHMZ ranom zorom! Živa skače i do 37, evo kad nam stiže blago zahlađenje

Društvo

U pojedinim delovima Srbije PAŠĆE OBILNA KIŠA: Evo od kog dana kreće nestabilno vreme, očekuju nas grmljavina i intenzivni pljuskovi

Društvo

SPREMITE SE! Stiže 40 stepeni, oglasio se RHMZ! A pravo iznenađenje sledi 28. jula

Društvo

SLEDI DRASTIČAN PORAST TEMPERATURA! Ovu BITNU STVAR nikako ne smemo zaboraviti tokom leta - oglasio se i Batut

Društvo

Ovo je još gore od tropskih vrućina! Smena sunca i kiše, sparno i nestabilno - a evo kolika će biti maksimalna temperatura

Društvo

VAŽNO UPOZORENJE ZA VOZAČE Ove 4 stvari OBAVEZNO izbacite iz automobila na vrućini: Može doći do eksplozije i požara