JOŠ DANAS I SUTRA VRUĆINE, PA PREOKRET! RHMZ najavio zahlađenje od ovog datuma: Temperatura pada, biće i pljuskova i grmljavine

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na visoke temperature koje će se u Srbiji zadržati još danas i sutra. Prema najavama meteorologa, očekuje nas veoma toplo vreme, sa maksimalnim dnevnim temperaturama u većini mesta između 34 i 38 stepeni Celzijusa.

Nakon toplotnog talasa, stižu pljuskovi sa grmljavinom

Za područje Beograda izdato je posebno upozorenje, s obzirom na to da će se temperatura u prestonici kretati oko 36 stepeni.

- Do subote,16. avgusta, veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 36 stepeni - navode iz RHMZ.

Prema prognozi RHMZ, tokom dana vreme u Srbiji biće pretežno sunčano, a sutra će u brdsko-planinskim predelima, u drugom delu dana, doći i do lokalnog razvoja oblačnosti, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova.

- Danas na jugu Banata uz umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, a sutra u drugom delu dana uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima mogući su kratkotrajni lokalni plјuskovi - najavili su.

U nedelju osveženje

Od nedelje, 17. avgusta, očekuje nas promena vremena i predah od toplotnog talasa. Temperatura će biti u postepenom padu, pa će se u većini krajeva kretati između 28 i 32 stepena.

U nedelju pre podne kiša se prvo očekuje na jugozapadu Srbije, dok će se u drugom delu dana padavine proširiti i na ostale delove zemlje.

Lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom teritorije, ali se početkom naredne sedmice zadržavaju samo u istočnim, centralnim i južnim krajevima.

Naredna tri dana na snazi meteoalarmi

Na teritoriji cele Srbije naredna tri dana na snazi će biti meteoalarmi, koji će prvo upozoravati veoma visoke temperature, a potom i na vremenske nepogode.



Kako se može videti na sajtu RHMZ, danas i sutra gotovo cela Srbija biće pod narandžastim meteoalarmom zbog veoma visokih temperatura, dok će u subotu Bačka, Banat i Kosovo i Metohija biti pod crvenim meteoalarmom.



Već u nedelju, s postepenim zahlađenjem, stižu pljuskovi i grmljavina zbog čega će u celoj zemlji na snazi biti žuto upozorenje. U pojedinim krajevima upozorenje će i dalje važiti zbog visokih temperatura.



Autor: D.B.