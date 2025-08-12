VAŽNO UPOZORENJE ZA VOZAČE Ove 4 stvari OBAVEZNO izbacite iz automobila na vrućini: Može doći do eksplozije i požara

Nastavlja se period veoma toplog i sunčanog vremena bez padavina. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da će se do kraja ove nedelje zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni, a samo će još danas na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže, od 31 do 33 stepeni.

S obzirom na visoke temperature, teško će biti i vozačima koji ovih dana idu na neki malo duži put. Slična situacija je u većini Evrope koja će se do četvrtka porasti na +35 stepeni Celziusovih.

Britanski vozači dobili su upozorenje da iz svojih automobila uklone četiri uobičajena predmeta pre utorka, kada bi temperature u delovima Ujedinjenog Kraljevstva mogle dosegnuti i 33 stepena Celzijusa. Prema prognozi britanskog Met Officea, vrućine će se najviše osetiti u Engleskoj, a razlozi zbog kojih stručnjaci apeliraju na vozače mogli bi da iznenade mnoge, piše Express.

Opasna flaša vode

Na prvom mestu je – obična flaša vode. Iako se čini bezopasnom, u automobilu izloženom jakom suncu može postati problem. Hemikalije iz plastike, posebno iz višekratnih flaša, mogu se na visokim temperaturama početi otpuštati u vodu, čineći je manje sigurnom za piće. U rietkim slučajevima, plastične flaše s vodom mogu pod delovanjem sunčevih zraka delovati poput sočiva i izazvati požar.

Lekovi

Drugi predmet koji nikako ne bi smio ostati u vrućem automobilu su lekovi. Većina uobičajenih lekova, uključujući paracetamol i dečje sirupe, gubi delotvornost na temperaturama iznad 25 stepeni. U automobilu na suncu ta se granica lako prelazi, pa lekovi mogu postati potpuno neučinkoviti. Stručnjaci savetuju da se tokom ovakvih toplotnih talasa pojedini lekovi drže čak i u frižideru.

Krema za sunčanje

Treći rizični predmet je krema za sunčanje. Ako se ostavi u automobilu, toplota može uzrokovati hemijske promene koje smanjuju njenu zaštitnu učinkovitost, a u nekim slučajevima flaša može i eksplodirati zbog povećanog pritiska. Takva krema trebalo bi da se smatra neupotrebljivom.

Opasne baterije

Na popisu su i sve vrste baterija – od prenosivih punjača, preko baterija za elektronske cigarete, do običnih AA ili AAA baterija za sijalice i radio. Na visokim temperaturama baterije se mogu pregrejati, procureti ili čak eksplodirati, a ako se koriste dok su pregrejane, postoji i opasnost od požara.

Stručnjaci preporučuju da rezervoar goriva bude pun jer vozila u u uslovima toplotnog talasamogu trošiti više goriva. Važno je proveriti i nivo motornog ulja kao i rashladne tečnosti, kao i stanje gasa u klima-uređaju. Vozačima se savjetuje da prate temperaturu motora tokom vožnje kako bi sprečili kvarove i izbegli skupe popravke.

Autor: S.M.