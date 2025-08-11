Oglasio se RHMZ hitnim upozorenjem: Deo se tiče Beograda

Do kraja sedmice že se zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40, a samo će danas i sutra (11-12.08.) na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže, od 31 do 33 stepeni, piše u najnovijem upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Upozorenje se odnosi i na teriroriju Beograda.

"Upozorenje za područje Beograda na visoke temperature od 13. do 16. avgusta", piše RHMZ dalje.

Od srede do subote (13-16.08.) ponovo veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 37 °C, dodaje se na kraju prognoze.

Prema trenutnim prognozama aktuelni toplotni talas potrajaće u Srbiji do sredine treće dekade avgusta.

Vrelina će biti praćena i vrlo visokim vrednostima UV indeksa, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporučuje izlaganje suncu duže od desetak minuta bez adekvatne zaštite. Očekuje se i opasnost od toplotnog udara, pa sve aktivnosti treba smanjiti na minimum.

S obzirom na vrelo i veoma suvo vreme, postojaće opasnost i od šumskih požara i požara na otvorenom, zbog čega ne treba paliti vatru.

S obzirom da se narednih deset dana očekuje veoma izražen toplotni talas, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: S.M.