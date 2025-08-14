Prvog dana Velikogospojinskog posta slavimo Svete mučenike Makaveje: Veruje se da treba ispoštovati ove narodne običaje!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen sedmorici svetitelja, sedam mučenika, braće Makaveji, kao i početak gospojinskog posta.

Prvi dan gospojinskog posta pada na dan Svetih mučitelja Makaveja koji su bili starozavetni svetitelji i mučenici iz 2. veka p.n.e, a knjige o životu braće Avima, Antonina, Gurija, Eleazara, Evsevona, Adima i Markela sastavni su deo Svetog pisma. Sveti mučenici Makaveji i njihova majka Solomona i učitelj Eleazar stradali 166. godine p.n.e. kada ih je ubio imperator Antioh XI Epifan, koji je pokušao da u Jerusalimu uvede paganske običaje. Epifan je u Jerusalimski hram postavio kip grčkog paganskog boga Zevsa, ispred kog je prisiljavao Jevreje da se klanjaju.

Sveštenik Eleazar bio je posvećen Mojsijevom zakonu i prvi je odbio da se pokloni paganskom božanstvu, zbog čega je nastradao u mukama. Sedmoro braće Makaveja i njihova majka Solomona, sledili su njegov primer pa su i oni stradali mučeničkom smrću. Mošti svetih mučenika Makaveja čuvaju se u bazilici Svetog Andreja u Kelnu u Nemačkoj.

Kada su u pitanju narodni običaji, nema ih mnogo vezanih za današnji dan. U narodu se veruje da da je dobro sve što se radi s bosiljkom, za koji se veruje da je božija biljka. Valjalo bi danas u kuvano jelo dodati ovog začina, ili se inhalirati. Ukoliko u svom dvorištu ili na terasi već nema zasađen bosiljak, danas je pravo vreme da to učinite, jer se veruje da čuva dom.

Gospojinski post traje od 14. do 28. avgusta. Najkraći je od četiri velika godišnja posta, ali stroži od božićnog i apostolskog. Zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici vernici ovaj post poste kao i Veliki post, što znači da se svi dani poste „na vodi" osim subote i nedelje, kada je dozvoljeno koristiti ulje i vino, a za praznik Preobraženja Gospodnjeg, koji pada u vreme ovog posta, jede se i riba.

Autor: A.A.