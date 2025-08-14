Snažna molitva za početak Gospojinskog posta – Izgovorite ove reči za zaštitu i duhovnu snagu!

Gospojinski post počinje 14. avgusta – Ove reči donose snagu, zaštitu i duhovnu čistotu.

Danas, 14. avgusta 2025. godine, počinje Gospojinski post, najmlađi i najkraći od velikih pravoslavnih postova. Iako nije strog kao Božićni ili Apostolski post, Gospojinski post poziva vernike da se posvete unutrašnjem miru, pokajanju i uzdržanju – ne samo u hrani, već i u mislima, rečima i delima.

Ovaj post započinje na Dan sedmorice braće Makaveja i njihove majke, mučenika čija hrabrost označava početak ovog svetog vremena. U periodu odricanja, vernici su pozvani da se uzdaju u Bogorodicu, moleći je za blagost, snagu i zaštitu, kako bi im pomogla u ovom duhovnom putovanju, koje traje do Velike Gospojine, 28. avgusta.

Post nije samo štednja na hrani – to je vreme kada se srce okrene duhovnom životu, otvarajući put za istinsko pokajanje. Sveti Jovan Zlatousti je rekao: „Ako ne jedeš meso, ali proždireš bližnjeg svojom rečju, čemu post?“ Zato je post vreme tišine, kada se ne samo telo uzdržava, već i um čisti od negativnih misli i reči.

Na početku Gospojinskog posta, vernici često izgovaraju molitvu prema Presvetoj Bogorodici – Majci svih majki, koja ih štiti i vodi kroz teškoće života. Evo molitve koju pravoslavni hrišćani koriste u ove svete dane:

„Blaga Majko blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Marijo, milost Sina Tvog i Boga našeg izlij na moju strasnu dušu, i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Gospode, primi me u pokajanju! Gospode, ne ostavi me! Gospode, ne uvedi me u iskušenje! Gospode, daj mi misao dobru! Gospode, daj mi suze, i sećanje na smrt, i umilenje! Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih! Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost! Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost: Gospode, zasadi u meni koren svakog dobra – strah Tvoj u srcu mom! Gospode, udostoji me da Te ljubim svom dušom svojom i mišlju, i da u svemu tvorim volju Tvoju! Gospode, zakloni me od nekih ljudi, i demona, i strasti, i od svake druge neprilične stvari! Gospode, znaš šta činiš, kako Ti hoćeš, neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek! Amin.“

Ove reči nose snagu i blagoslov, te je važno da ih izgovaramo s verom, nadajući se da će nas Bogorodica voditi i štititi kroz sve iskušenja života.

Autor: Dalibor Stankov