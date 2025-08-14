Ove GREŠKE uništavaju smisao Gospojinskog posta: Treći greh je najopasniji za dušu pravog vernika

Postoje trenuci u godini kada se čitav naš unutrašnji svet preispituje. Dani kada prestajemo da jurimo i hvatamo ritam svakodnevnice, i okrećemo se onome što smo možda zapostavili – sebi, svojoj duši i svom miru.

Jedan od tih trenutaka upravo je počeo: Gospojinski post, jedan od najlepših, ali i najstrožih perioda u pravoslavnoj tradiciji.

Traje svega 14 dana – od 14. do 28. avgusta – ali nosi ogromnu duhovnu snagu. Posvećen je Presvetoj Bogorodici, kao priprema za praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao „drugi Uskrs“. Naši stari su govorili da je to vreme kada se duša umiruje, a srce puni blagorodnošću, dok se telo oslobađa svega suvišnog – kako u ishrani, tako i u mislima.

Ipak, iako su pravila posta jasna, mnogi ga danas svode samo na jelovnik. Post nije dijeta. On je mnogo više – i upravo tu mnogi greše.

1. Ogovaranje i vređanje drugih

Ako u danima posta pustimo da nam reči budu oštre, svaki zalogaj posne hrane gubi svoju svrhu. Ogovorena osoba nosi teret uvrede, ali i onaj ko izgovara takve reči nosi svoju gorčinu. Post je trenutak da usporimo i u govoru, i u mislima.

2. Svađe i zlopamćenje

Post nije vreme dokazivanja ko je u pravu, već vreme mira. Naši preci su znali da prava snaga čoveka nije u pobeđivanju sagovornika, već u tome da oprosti – čak i kada bi mogao da uzvrati.

3. Ponos i osuđivanje drugih

„Ja postim, a oni ne“ – možda je i teža greška od samog izbegavanja posta. Ponos i osećaj da smo bolji od drugih udaljavaju nas od istinske svrhe posta, a to je smirenje i poniznost.

4. Zanemarivanje molitve

Bez molitve, post se svodi samo na promenu jelovnika. Crkva uči da molitva u ovim danima ima posebno snažan odjek, a njeno odsustvo lišava post njegovog pravog smisla.

5. Ljutnja i nervoza

Glad u stomaku ne sme da preraste u glad u duši. Ako nas post čini nervoznim i razdražljivim, promašili smo suštinu – post bi trebalo da donese mir, a ne nemir.

Zašto se zapravo posti?

Post u pravoslavlju nije kazna niti nametnuta obaveza, već prilika. To je vreme duhovnog pročišćenja, kada se kroz odricanje od mrsne hrane, ali pre svega od loših misli i dela, pripremamo za radost velikog praznika.

Naši stari su govorili: „Post ne počinje za trpezom, nego u srcu.“ Hrana je samo sredstvo da se umiri telo, kako bi duša mogla da se uzdigne. Onaj ko prestane da „hrani“ loše misli, a umnoži dobra dela i molitve – taj zaista posti.

Prednosti posta

Unutrašnji mir – oslobađanje od svakodnevnog stresa i negativnih emocija.

Duhovna snaga – jačanje vere i strpljenja.

Telesna lakoća – detoksikacija i odmor za organizam.

Jačanje volje – samodisciplina koja se prenosi na sve aspekte života.

Zaključak: Gospojinski post je mali po trajanju, ali ogroman po značaju. Ako mu priđemo srcem, a ne samo stomakom, osetićemo njegovu pravu moć – mir koji traje i nakon što se završi.

Autor: Marija Radić