U Srbiji Sutra Vrućina Do 37 Stepeni! – Evo Šta Vas Očekuje u Petak, 15. Avgusta!

U Srbiji će sutra, 15. avgusta, biti veoma toplo, a u većem delu zemlje pretežno sunčano vreme.

Izuzetak su jugo i planinski predeli, gde se očekuje umereno oblačno, ali suvo vreme. Temperature će varirati od 14 do 37 stepeni, a najtoplije će biti u Beogradu, gde će najviša dnevna temperatura dostići oko 36 stepeni.

Iako će u većem delu zemlje biti suvo, na jugoistoku i jugozapadu zemlje biće jači vetrovi, a u subotu se očekuju padavine, kiša i pljuskovi.

Za vikend se prognozira nagli pad temperature, dok od utorka ponovo dolazi sunčano i umereno toplo vreme.

